Drei ertrunkene Kinder : „Manchmal gibt es keinen Schuldigen“

Am 18. Juni 2016 ereignete sich in Seigertshausen, einem rund 640 Einwohner zählenden Stadtteil von Neukirchen in Nordhessen eine Tragödie. Drei Kinder - fünf, acht und neun Jahre alt - ertranken in einem Teich. Sie waren unbeaufsichtigt zu dem nicht eingezäunten Gewässer gelaufen. Was dann genau geschah, wird sich wohl niemals mehr klären lassen.

Ralf Euler Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung, verantwortlich für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Man kann nur mutmaßen. Der Gerichtsmediziner hat ausgesagt, dass zwei Kinder, der fünf Jahre alte Junge und seine achtjährige Schwester, schon bis zu vier Stunden im Wasser gelegen haben könnten, als sie gefunden wurden. Der neun Jahre alte Bruder ist vielleicht erst später ertrunken, seine Leiche lag wohl nur etwa zwei Stunden im Wasser. Die Kinder sind möglicherweise nicht an der Stelle ertrunken, an der sie gefunden wurden. Durch den Teich fließt ein Bach. Der ist zwar an und für sich harmlos, aber es hatte vorher ausgiebig geregnet, und entsprechend viel Wasser führte er am Unglückstag, so dass eine Strömung entstanden sein könnte.