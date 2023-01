Bürgermeister ohne Konkurrenz : „Ich möchte bei Wahlen selbst gerne die Wahl haben“

Herr Kreß, freuen Sie sich schon auf Ihre nächste Amtszeit?

Thorsten Winter Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für Mittelhessen und die Wetterau. Folgen Ich folge



Ich freue mich sehr darauf. Es war zwar nicht mein Lebensplan, Bürgermeister dieser Stadt zu werden. Aber manchmal ergeben sich Situationen, es öffnen sich Türen – und dann muss man entscheiden: Gehe ich durch? Ich habe es trotz der Jahre der Corona-Pandemie oder der mit der Aufnahme von Flüchtlingen für unsere Stadt verbundenen Schwierigkeiten nie bereut, gewählt worden zu sein. Ganz im Gegenteil, ich habe Spaß an dem, was ich tue. Deshalb freue ich mich auf die Fortsetzung meiner Arbeit und darauf, manche Projekte abschließen zu können. Dazu zählt auch und gerade die Eröffnung der Sprudelhof-Therme im Spätherbst.

Die Wahl findet erst noch Anfang Mai statt. Aber bisher kandidiert niemand außer Ihnen. Haben die anderen alle Angst vor Ihnen?

Das hoffe ich doch nicht. Dafür gibt es sicher unterschiedliche Gründe. Aber ich werte es als positives Signal, dass viele Bürgerinnen und Bürger, auch Menschen in den Parteien, unter dem Strich zufrieden mit meiner Arbeit sind. Sie sehen, es passiert etwas in der Stadt. Ansonsten ist es durchaus so, dass ein Bürgermeister auch einen Preis zahlt. Es ist eine herausfordernde Zeit. Mehrere Krisen treffen zusammen, damit müssen wir umgehen. Ich hoffe auf einen relativ entspannten Wahlkampf, in dem ich mich weitgehend auf meine Arbeit für die Stadt konzen­trieren kann. Andererseits ist es schlecht für die Wahlbeteiligung, wenn nur ein Kandidat antritt. Es nehmen meist ohnehin wenige Bürger an Wahlen teil. Das gilt nicht nur für Großstädte. Das berührt auch die eigene Legitimation. Aber die Frist, um Wahlvorschläge einzureichen, endet erst am 27. Februar.

Falls Sie über dieses Datum hinaus Solotänzer blieben, wäre das schön für Sie, aber nicht nur für die Wahlbeteiligung wohl schlecht.

Das stimmt. Wenn nur ein Bewerber vorhanden ist, dann ist das nichts Gutes für die Demokratie. Als Wähler wünsche ich mir grundsätzlich, eine Auswahl treffen zu können, also tatsächlich die Wahl zu haben. Wir hatten in Bad Nauheim traditionell vier, manchmal auch fünf Bewerberinnen und Bewerber für das Bürgermeisteramt. Aber ich habe, das sage ich auch selbstbewusst, für eine breite Mehrheit gearbeitet.

Mehr zum Thema 1/

Gleichwohl ist die Lage erklärungsbedürftig. Sie gehören keiner Partei an. Sind Sie darüber hinaus ein Konsenstyp, ein Umarmer, der frühzeitig widerstreitende Interessen eint?

Das wäre der Optimalzustand. Aber das gelingt in der täglichen Praxis nicht immer. Ich denke, es liegt an den Inhalten der bisherigen Arbeit. Das bedeutsamste Thema ist die Sprudelhof-Therme, da bin ich stolz auf den breiten Konsens. Alle Fraktionen tragen das Vorhaben mit. Wir besetzen auch Themen, die den Grünen wichtig sind. Für eine Kurstadt und Heilbad muss Umweltschutz und Klimaschutz noch wichtiger sein als für andere Städte. Da haben wir in Zusammenarbeit mit unseren Stadtwerken einiges gemacht, etwa bei der kalten Nahwärme.

Das ist eine Art Erdwärme?

Ja, und eine CO2-freie Energieversorgung von Wohngebieten, das ist ein gewisser Leuchtturm. Im Baugebiet Bad Nauheim-Süd haben wir Deutschlands größten Erdwärme-Kollektor eingerichtet. Diese Energieversorgung kommt auch in dem kleinen Baugebiet in Rödgen zum Tragen. Das ist hochattraktiv. Dazu soll unser Wald als erster Kur- und Heilwald in Hessen zertifiziert werden. Da rücken wir den Erholungsfaktor des Waldes noch stärker in den Vordergrund. Die Stadtbusse stellen wir auf alternative Antriebe um.

Elektro oder Wasserstoff?

E-Busse. Wir sind in der Phase der Ausschreibung. Wir machen eine Menge in Sachen Digitalisierung, die etwa der FDP wichtig ist. Wir haben uns frühzeitig eine digitale Agenda gegeben und mit den Stadtwerken einiges auf den Weg gebracht oder schon verwirklicht. So haben wir eine ziemlich breite Zustimmung in unseren politischen Gremien erreicht. Ich habe von Anfang an gesagt: Ich gehe in keine Partei. Dieser Ansatz trägt. Von jeder Fraktion kommen gute Anträge. Und wenn wir über die Sache reden, bekommt auch jeder etwas. Da ich keine Hausmacht habe, muss ich immer wieder Mehrheiten mit organisieren. Das zwingt einen zur Selbstdisziplin.