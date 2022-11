Bürgerentscheid : Frankfurts Oberbürgermeister Feldmann abgewählt

Aktualisiert am

Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) ist per Bürgerentscheid abgewählt. Die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler hat sich für die Abwahl ausgesprochen, das notwendige Quorum ist erreicht worden. Gegen 19.40 Uhr lagen 155.849 Ja-Stimmen vor.

SPD-Chef Mike Josef sieht die Grundlagen für einen politischen Neuanfang geschaffen, wie er der „Hessenschau“ sagte. Dafür hätten die Wähler gesorgt. Schon am Donnerstag werde die SPD die Parteigremien einberufen und ihren nächsten SPD-Kandidaten vorschlagen. Der Frankfurter CDU-Chef Uwe Becker meinte, falls sich das Ergebnis bestätige, sei das ein glücklicher Tag für Frankfurt. „Die Bürgerinnen und Bürger haben der Stadt ihre Würde zurückgegeben“, so Becker nach Angaben von Kollege Manfred Köhler.

Feldmann: Werde mich als einfacher Frankfurter Bürger äußern

Feldmann meinte in einer ersten Stellungnahme, es gelte sich auf die sozialen Themen wie die Inflation zu konzentrieren und wegzukommen von der personenbezogenen Diskussion. Das Ziel einer sozialen Stadt sei noch nicht erreicht. „„Ich werde mich an dieser Debatte als politisch denkender Mensch - auch als einfacher Frankfurter Bürger - weiter beteiligen. Das Ergebnis ist nicht so, wie ich mir das gewünscht hatte, aber das ist Demokratie“, sagte er.

508.182 Frankfurterinnen und Frankfurter waren aufgerufen, über die politische Zukunft des Rathauschefs zu befinden. „Stimmen Sie für die Abwahl des Oberbürgermeisters der Stadt Frankfurt am Main, Herrn Peter Feldmann?“ – hatten die Wählerinnen und Wähler zu beantworten. Die Antwort konnten auch wahlberechtigte Menschen aus EU-Staaten geben, die bei Kommunalwahlen mitstimmen dürfen. Es war der erste Urnengang dieser Art in Frankfurt.