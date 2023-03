Das Prozedere für den Bau eines neuen Windparks folgt eingefahrenen Bahnen: Ein Investor nimmt eine kommunale Windvorrangfläche für einen Windpark in den Blick und legt seine Absichten der Stadt vor. Diese trifft eine Entscheidung für oder gegen die Nutzung der Windenergie und handelt in den Pachtbedingungen eine bescheidene Bürgerbeteiligung aus. In Eltville will eine Initiative diese Reihenfolge umkehren und den Bürgerwillen an die erste Stelle rücken. Denn aktuell klopfen keine Investoren an die Türen der Bürgermeister, und in den Rheingauer Kommunen muss die Front der Ablehnung erst einmal aufgebrochen werden.

Oliver Bock Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Rheingau-Taunus-Kreis und für Wiesbaden. Folgen Ich folge



Seit dem Ausbruch des Ukrainekrieges und den gravierenden Folgen für die Energieversorgung und die Energiepreise in Deutschland sieht Norbert Wolter ein Umdenken. Der ehemalige Wahlbeamte und Vorsitzende des Vereins Umweltzukunft Rheingau hat vor Jahren eine Bürger-Solar-Gesellschaft initiiert, die unter anderem auf den Dächern des Eltviller Freibades Solarmodule installiert hat. „Mit Erfolg“, sagt Wolter und verweist auf die regelmäßigen Ausschüttungen.

Nun wollen Wolter und seine Mitstreiter der Windenergienutzung im Rheingau den Weg bereiten. „Es bewegt sich was“, sagt Wolter, der die starren Fronten gegen die Windenergienutzung aufweichen sieht. Der Krieg habe „in den Köpfen viel gedreht“. Die Resonanz der Bürger lässt für ihn den Schluss zu, dass das Vorhaben gelingen könnte. Bei der Gründungsversammlung der Rheingauwind Bürgergesellschaft entschlossen sich 110 Besucher spontan, Anteile im Wert von jeweils 500 Euro zu zeichnen. Und das soll erst der Anfang sein. Wolter ist zuversichtlich, 600 Bürger überzeugen zu können.

Rund 16 Millionen Kilowattstunden im Jahr

Die Bürgergesellschaft hat große Ziele. Sie will im nächsten Schritt nicht nur drei Millionen Euro Eigenkapital einsammeln, um zwei – geschätzt 14 Millionen Euro teure – Windräder bauen und betreiben zu können. Sie will auch direkten Einfluss auf den Windpark, auf dessen Ausgestaltung und auf die Zulassung weiterer Investoren nehmen. Nicht die Investoren sollen das Sagen haben, sondern die Bürger. Zu diesem Konzept gehört für Wolter, dass die Stromkunden der Region von einem Bürgertarif unmittelbar profitieren können. Die „mächtigen Erträge“ aus der Energieerzeugung sollen nicht nur der Betreibergesellschaft zufließen.

Wolter rechnet vor, dass ein modernes Windrad rund 16 Millionen Kilowattstunden im Jahr erzeugen könnte. Wo genau die Windräder stehen sollen, darauf hat sich die Gesellschaft noch nicht festgelegt, weil noch Untersuchungen ausstehen. Im vorderen Rheingau, also in den Wäldern zwischen Eltville, Kiedrich, Walluf und Schlangenbad, liegen drei ausgewiesene Windvorrangflächen, die infrage kommen. Wie viele Rotoren dort möglich und sinnvoll sind, wird noch geprüft.

Wolter ist froh, dass das Land Hessen inzwischen die Windenergieplanungen von Bürgergesellschaften fördert. Allerdings weiß auch er, dass es ohne einen zustimmenden Beschluss der jeweiligen Stadt- und Gemeindeparlamente nicht gehen wird, denn die Kommunen müssen zur Verpachtung der Waldflächen bereit sein. In den Kommunen nimmt die Diskussion langsam wieder Fahrt auf.

Mehr zum Thema 1/

Die SPD in der Weinregion hat schon vor einem Jahr damit begonnen, das Thema Windenergie abermals auf die Tagesordnung zu setzen, damit im windhöffigen Rheingau-Taunus-Kreis die beiden Untertaunus-Gemeinden Heidenrod und Hohenstein mit ihren rund zwei Dutzend Rotoren nicht allein bleiben. Im Rheingau verliefen bisher alle Versuche im Sand. Wie berichtet, hatte das Windenergie-Unternehmen Abo Wind 2017 seine Pläne für einen Windpark mit acht Rotoren bei Geisenheim-Stephanshausen aufgegeben. In Lorch hatte der Energieversorger ENBW seine Windkraftpläne gestrichen und dies mit gesunkenen Einspeisevergütungen, unzureichenden Windverhältnissen und Bedenken des Denkmalschutzes begründet.

Entscheidung wird auf sich warten lassen

Die Rheingauer Kommunalpolitiker stehen zudem noch unter dem Eindruck skeptischer Bürger, die sich in Oestrich-Winkel und in Eltville bei Abstimmungen mehrheitlich gegen Windräder im Rheingauer Wald ausgesprochen hatten. In Eltville war 2015 das für einen gültigen Bürgerentscheid notwendige Quorum von 25 Prozent Jastimmen zwar verfehlt worden. Dennoch akzeptierte die Politik das Votum von rund 54 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen einen Windpark.

Die SPD hält die Zeit für einen neuen Anlauf gekommen, weil aus ihrer Sicht der Ernst der Lage im Energiesektor klar geworden ist. Im Untertaunus bröckelt der Widerstand ohnehin. In Hünstetten findet dazu am Sonntag ein Bürgerentscheid statt. Nicht auszuschließen ist, dass auch im Rheingau die Kommunen die Frage noch einmal den Bürgern vorlegen. Die Eltviller Stadtverordneten werden sich auf Drängen von SPD und Grünen Ende März wieder mit dem Thema beschäftigen.

Die Gelegenheit für Windräder im Forst gilt insofern als günstig, als der Borkenkäfer nicht wenige Waldflächen in Steppen verwandelt hat, die prädestiniert für die Errichtung von Rotoren scheinen. Die Einnahmen könnten zudem dazu verwendet werden, weitere Erhöhungen der Grundsteuer für die Bürger abzufedern oder ganz abzuwenden. Wolter rechnet allerdings damit, dass bis zu einer konkreten Investitionsentscheidung wohl noch zwei Jahre ins Land gehen.