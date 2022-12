Landrat im Interview : „Die Bürger wollen keine Flüchtlinge mehr“

Im Gespräch: Landrat Jan Weckler (CDU) in seinem Büro in Friedberg. Er sorgt sich, wie er jede Woche eine Busladung voll mit geflüchteten Menschen im Kreis unterbringen kann. Bild: Marcus Kaufhold

Zehn Mal so viele Flüchtlinge wie in den zwölf Monaten zuvor muss die Wetterau dieses Jahr aufnehmen. Landrat Jan Weckler (CDU) sagt, wieso Unterkünfte auch in kleine Dörfer kommen – und was vom Bund erwartet wird.