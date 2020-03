Buchhandlungen in Rhein-Main : Klappe zu, Laden tot

Es sind noch Bücher da: Verkauf bei Marx & Co. in Frankfurt Bild: Francois Klein

Er hatte sich eigentlich an die Inventur machen wollen. Dann beschloss Dieter Dausien, seinen Buchladen am Freiheitsplatz in Hanau doch lieber geöffnet zu lassen und den Montag dafür zu nutzen, noch ein paar Bücher zu verkaufen. Es war die richtige Entscheidung, getroffen kurz vor der Empfehlung aus Berlin, in sämtlichen Bundesländern ganze Branchen des Einzelhandels zuzumachen. Dausien hatte am Montag jedenfalls noch einmal auf: „Und es war viel los.“

Florian Balke Kulturredakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Um so besser für ihn und seine Mitarbeiter. Denn in den Tagen zuvor war es meist anders. Immer mehr schlechte Nachrichten aus Italien, Frankreich und Spanien führten vorige Woche dazu, dass die Innenstädte der Region Tag für Tag leerer wurden. Am Donnerstag waren nach übereinstimmender Auskunft aller befragten Buchhändler kaum noch Kunden in den Läden zu sehen. Dabei sorgt sonst gerade dieser Tage die Leipziger Buchmesse für eine Belebung des Geschäfts in ganz Deutschland. Aber sogar das nach der Absage der Messe von Autoren, Verlagsmitarbeitern und Lesern über das Internet ausgerufene „Bücherhamstern“ hat sich in der Frankfurter Autorenbuchhandlung Marx & Co. im Wesentlichen auf das vorangegangene Wochenende beschränkt. Unter der Woche sei es kaum noch spürbar gewesen, sagt Geschäftsführerin Bettina Raue.

Besonders Buchläden in Innenstädten betroffen

Erst am Freitag kamen wieder Kunden. „Da haben sich viele eingedeckt“, sagt Dausien. Hier und da allerdings nicht einmal dann. „Am Samstag war es ziemlich leer – seltsamerweise“, sagt Jutta Leimbert, Inhaberin der Wiesbadener Buchhandlung Vaternahm. Sie glaubt, dass es in kleineren Städten und wohlhabenden Stadtvierteln besser lief, wo die Stammkundschaft um die Ecke wohne. Buchhandlungen in Innenstädten hingegen säßen zwischen den Stühlen, ob inhabergeführt oder Teil einer Kette. Zu hören ist, dass der Samstag auch in der großen Hugendubel-Filiale an der Frankfurter Hauptwache zwar besser lief als die Werktage zuvor, aber ebenfalls nicht mehr war als der „normal volle Samstag“, den Friederike Herrmann bemerkt hat.

Herrmann, Inhaberin der Buchhandlung Bindernagel in Friedberg, hat am Sonnabend viele Familien mit Kindern bedient, wie ihre Kollegen auch. „Es kam aber auch ein Erwachsener mit fünf gebundenen Büchern für sich selbst, das ist selten geworden“, sagt sie. Am Montagvormittag hat sie Schüler noch mit ihrer Lektüre für die Unterrichtspause an den Schulen versorgt. Aber schon mittags war es stiller geworden: „Es ist ruhig.“

Wie ihre Kollegen hat Hermann durchaus Angst davor, mehrere Wochen lang schließen zu müssen. „Es gibt in der Branche viele, die nicht gerade mit üppiger Liquidität ausgestattet sind“, ergänzt Dausien. Rechnungen müssten bezahlt werden, Miete und andere laufende Kosten ebenso, während kaum Geld hereinkomme und viel Kapital im Warenbestand des Ladens sowie in bestellten und remittierten Büchern festliege. Die Buch-Grundversorger sind gebeutelt – nicht durchsetzen konnte sich am Berliner Kabinettstisch die Idee eines Kunden von Marx & Co., von der Raue berichtet: „Er sagte mir heute, wenn nur noch Apotheken und Lebensmittelgeschäfte aufhätten, müssten auch Buchhandlungen dazugehören.“