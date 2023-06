H aben Sie auch von Heft zu Heft gefiebert, um Abba, Nena oder Britney Spears zusammenzubasteln? In vielen Elternhäusern konnte das Jugendmagazin „Bravo“ nur heimlich gehortet werden, um die Starschnitte der Idole aus bis zu 39 Einzelteilen zu sammeln, andere Eltern waren entspannter, fanden Mick Jagger vielleicht selber cool. Über unzähligen Betten in Jugendzimmern hingen die Starschnitte der „Bravo“, jetzt sind sie museumsreif. Die Ausstellung mit vielen zeitgenössischen Exponaten erinnert Ältere an Jugendidole und bringt Jüngeren nahe, wie es war, als man weder Musik noch Informationen über Popstars online finden konnte. Über manche Stars lächelt man heute, und über sich selbst. Auch über den Betten vieler F.A.Z.-Redakteure hingen einst Starschnitte. Die Befürchtungen der Eltern, der Konsum von „Dr. Sommer“, Rock und Pop könne unwiderruflich ins Verderben führen, scheinen sich am Ende wohl nicht bewahrheitet zu haben.