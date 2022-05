Designer Dieter Rams wird 90 : Schlicht genial

Dieter Rams im Jahr 2013 in seinem Büro in Kronberg. Der Gestalter, der am 20. Mai seinen 90. Geburtstag feiern kann, hat sich mittlerweile aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Bild: Michael Kretzer

Das ideale Produkt ist schön einfach zu bedienen und einfach schön anzuschauen. Kein Detail zu viel, schnörkellos, in drei Wörtern Ausdruck findend: „Weniger, aber besser.“ Derart prägnant hat vor vielen Jahren Dieter Rams seine Maxime als Produktgestalter formuliert, in der sich beileibe nicht nur die Ästhetik von Funktionalismus und Minimalismus spiegelt, sondern die auch ein Ratschlag an die heutige Generation von Gestaltern ist. Nur die Dinge, die den Menschen viele Jahre gefallen und die dazu praktisch sind, landen nicht nach kurzer Nutzungsdauer auf dem Müll, den zu reduzieren und damit Ressourcen zu schonen eine der großen Aufgaben der Zeit ist.

Auf dem Müll dürfte man von Dieter Rams gestaltete Produkte ohnehin eher selten finden, gelten von ihm entworfene Musikanlagen, Möbel, Uhren und Küchengeräte doch längst als Ikonen des Designs des 20. Jahrhunderts. Vieles hat Einzug in die Museen gefunden, manches wird auch heute noch produziert, und alles hat seine Sammler, die für gut erhaltene Originale viel Geld bezahlen. Aber nicht nur professionelle und private Sammler verehren den in Kronberg lebenden Designer, der am 20. Mai seinen 90. Geburtstag feiern kann. Doch auch wer den Namen Rams vielleicht noch nie gehört hat, aber etwa die Produkte der Firma Apple nicht zuletzt ihrer Ästhetik wegen schätzt, dürfte ihm spontan huldigen, hat doch der langjährige Chefdesigner von Apple, Jonathan Ive, Rams’ Entwürfe als eine der entscheidenden Inspirationen für seine eigenen Arbeiten wie iPhone, iPad oder iPod bezeichnet.

Als Rams seine Karriere beginnt, ist die vernetzte Welt von heute, die in der Hosentasche transportiert werden kann, noch fern. Nach dem Zweiten Weltkrieg muss sie erst einmal wieder aufgebaut werden, und dabei sind Handwerker und Architekten gefragt. Jedenfalls nimmt der 1932 in Wiesbaden geborene Rams an der dortigen Werkkunstschule 1947 ein Studium der Architektur und Innenarchitektur auf, das er für eine drei Jahre dauernde Ausbildung in Kelkheim zum Tischler unterbricht und 1953 abschließt. Die Wahl fällt dabei nicht von ungefähr auf das Tischlerhandwerk, hatte doch Rams’ Großvater in Wiesbaden eine Tischlerwerkstatt, in der der Enkel schon früh die entsprechenden Konstruktionsmethoden kennenlernte.

Vielleicht war diese Vorbildung schicksalhaft, steht sie doch in Zusammenhang mit Rams’ Engagement beim Elektronikhersteller Braun in Kronberg. Von einem Freund auf die Stelle aufmerksam gemacht, bewirbt sich Rams 1955 bei Erwin und Artur Braun, die ihn auch anstellen – für die Gestaltung der Innenräume des Unternehmens. Dessen Designabteilung arbeitet seinerzeit noch eng mit der Hochschule für Gestaltung in Ulm zusammen, bezieht aber schnell den neuen, sehr talentierten Mann in die Entwurfsarbeit mit ein.

Legendäre Entwürfe

Als sich die Geschäftsführung von Braun schließlich entschließt, eine eigene Designabteilung in Kronberg zu etablieren, ist Rams mit dabei und von 1961 bis 1995 schließlich auch deren Leiter. Gemeinsam mit seinem Team schreibt er Designgeschichte. 1956 entwirft er gemeinsam mit Hans Gugelot die Stereoanlage Phonosuper SK4, die unter ihrem Spitznamen „Schneewittchensarg“ zur Legende wird; andere Entwürfe für Braun-Audiogeräte sind etwa das tragbare Radio Transistor 1, der Phonograph TP 2, der Weltempfänger T 1000 und Studio 2, das erste aus Komponenten zusammengesetzte HiFi-System.

In den Sechzigerjahren folgen die Küchengeräte KM2, das Handrührgerät M140, der elektrische Rasierapparat Sixtant, Taschen- und Tischfeuerzeuge; in den Siebzigerjahren dann etwa die Zitruspresse MPZ 21 und der berühmte Reisewecker BNC002, der in Zusammenarbeit mit Dietrich Lubs entsteht, mit dem gemeinsam Rams 1987 dann auch den für manches Apple-Produkt so vorbildlichen Taschenrechner ET66 entwirft.

Der wird bis heute in Lizenz hergestellt, wie auch sonst noch einige Entwürfe des Gestalters in Produktion sind, etwa das Regalsystem 606 des einst in Frankfurt gegründeten, mittlerweile in Großbritannien ansässigen Systemmöbelherstellers Vitsoe, der auch den berühmten, von Rams entworfenen Sessel 620 fertigt. Möbel, die es nicht nur in viele Haushalte, sondern auch in bedeutende Kunstsammlungen wie die des MoMA in New York, des Victoria and Albert Museum in London sowie des Museum Angewandte Kunst (MAK) in Frankfurt geschafft haben. Letzteres präsentiert seit einigen Jahren in seiner Dauerausstellung wichtige Entwürfe von Dieter Rams und viele Fotos von dessen Frau Ingeborg, die als Produktfotografin ebenfalls großen Anteil an der Geschichte der Firma Braun hat.

Mit ihr gemeinsam hat Dieter Rams, der sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, die Dieter-und-Ingeborg-Rams-Stiftung gegründet, die nun anlässlich des 90. Geburtstags finanziell noch einmal stärker ausgestattet worden ist und sich unter dem neuen geschäftsführenden Vorstand Klaus Klemp für eine nachhaltige Gestaltung starkmachen will, in der weniger mehr ist, gedankenloser Konsum in verantwortungsvollen Konsum verändert wird und Produkte mit ihren Konzepten und Funktionen überzeugen und nicht allein mit dem schönen Schein des Designs. Kurz gesagt: „Weniger, aber besser.“