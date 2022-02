Duell um Parteivorsitz : Braucht die CDU eine Frauenquote?

Aktualisiert am

In Frankfurt bewerben sich Uwe Becker und Bettina Wiesmann um den Vorsitz der CDU. Ein Streitgespräch.

Frau Wiesmann, was schätzen Sie an Uwe Becker?

Uwe Becker ist ein honoriger Mann, und er ist tief in der Frankfurter Stadtpolitik verwurzelt. Er bringt viel kommunalpolitische Erfahrung mit, auf die wir in Zukunft zählen sollten – an welcher Position, muss man sehen.

Herr Becker, was schätzen Sie an Frau Wiesmann?

Bettina Wiesmann ist unheimlich fleißig und engagiert. Sie hat den Blick über den Tellerrand hinaus. Ich glaube, sie hat wichtige politische Impulse für diese Stadt. Das ist etwas, was die CDU gut gebrauchen kann – an welcher Stelle, darüber werden wir dann miteinander sprechen.