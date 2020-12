Bouffier zur Corona-Krise : „Wir werden die Schulen nicht zumachen“

In Hessen soll der Präsenzunterricht bis zum Beginn der Ferien am Ende der nächsten Woche stattfinden. „Wir werden die Schulen nicht zumachen“, kündigte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Freitag im Hessischen Landtag an. Angesichts des dramatischen Infektionsgeschehens äußerte er sich zu Beginn der Plenarsitzung zur aktuellen Lage vor den für Sonntag vorgesehen Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Wer die Schulen schließe, müsse die Frage beantworten, wer die Kinder betreue, wenn die Eltern ihrer Arbeit nachgingen, so Bouffier. Reden müssten die Ministerpräsidenten über die Frage, wann der Unterricht im neuen Jahr wieder aufgenommen werde. Die in den Bundesländern geltenden unterschiedlichen Ferienzeiten könnten angepasst werden. Wenn man sich auf den 11. Januar einige, könne Hessen an seiner geltenden Regelung festhalten. Manche Länder dächten aber auch an den 18. Januar.

Bouffier lehnte es ausdrücklich ab, sich vor den Beratungen am Sonntag genauer festzulegen. Seinen Angaben zufolge steht aber noch nicht fest, ob es an diesem Sonntag überhaupt eine Bund-Länder-Schalte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel geben wird. Es liefen derzeit noch Gespräche, wann oder wo eine solche Konferenz stattfinden wird. Er äußerte sich relativ ausführlich zur möglichen Schließung von Geschäften, wies aber darauf hin, dass die Inhaber in einem solchen Fall Entschädigungen bekommen müssten. Wenn sie, wie etwa die Gastronomen, 75 Prozent des entgangenen Umsatzes erhielten, kämen enorme Summen zusammen, weil in den Wochen vor Weihnachten erfahrungsgemäß die höchsten Umsätze des Jahres erwirtschaftet würden. Diese Beträge seien bislang in keiner Kalkulation des Bundes enthalten.

„Massives Geschehen in den Altenpflegeheimen“

Für den Start eines Lockdowns kämen aus Bouffiers Sicht das Wochenende vor Weihnachten oder das Wochenende danach in Betracht. Wichtig sei eine bundeseinheitliche Regelung. „Am allermeisten berührt“ zeigte Bouffier sich durch das „massive Geschehen in den Altenpflegeheimen“. Gerade für ältere Menschen müsse sehr genau überlegt werden, ob es menschlich vertretbar sei, wenn diese gerade an Weihnachten überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie hätten.

Nach seiner Einschätzung komme für den Start des Lockdowns das Wochenende vor oder das Wochenende nach den Weihnachtsfeiertagen in Frage, sagte der Regierungschef. Er halte zunächst eine Frist bis zum 10. Januar für den richtigen Zeitraum. Es müsse aber immer die Möglichkeit gegeben sein, auf die aktuelle Corona-Entwicklung mit neuen Entscheidungen zu reagieren.

Die Bevölkerung brauche eine entschlossene Antwort der Länder und der Bundesregierung auf offenen Fragen zu den Wirtschaftshilfen, für die Schulen und die Kontaktregeln, betonte der Ministerpräsident. Kleinpolitischer Streit sei dagegen das Letzte, was die Menschen in dieser Zeit brauchten.