Bouffier-Appell an Bevölkerung : Anzahl der Impfstoff-Dosen für Hessen noch unklar

Die geplante großangelegte Impfaktion gegen das Coronavirus in Hessen wird nach Schätzungen der Landesregierung etwa acht bis neun Monate dauern. „Wir gehen davon aus, dass zwischen 60 und 70 Prozent der Bevölkerung geimpft werden wollen“, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Montag in Wiesbaden. Diese Anzahl sei auch notwendig, um eine sogenannte Herdenimmunität zu erreichen. Ähnlich äußert sich der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts im F.A.Z.-Interview.

Das Land sei vorbereitet, aber die Impfaktion sei von vielen Faktoren abhängig, gab Bouffier zu Bedenken. Auch wenn die Hoffnung auf einen Impfstoff begründet sei, sei bislang noch keiner zugelassen. Zudem sei noch offen, wie viele Dosen Hessen dann bekomme.

Bouffier hat die Menschen zudem auf eine Verlängerung des Teil-Lockdowns im Kampf gegen die Corona-Pandemie eingestimmt. „Aus meiner Sicht wird es sehr darauf hinauslaufen, dass wir die vorhandenen Maßnahmen fortsetzen“, sagte er mit Blick auf die neuen Beratungen von Bund und Ländern diese Woche. „Wir haben die steile Kurve der Infektionen gebrochen, aber wir haben immer noch viel zu hohe Zahlen.“

Unentgeltlich und freiwillig

Derzeit werde mit vier Millionen zu impfenden Menschen in Hessen gerechnet, sagte Bouffier. Da pro Person jeweils zwei Impfungen nötig sind, seien es insgesamt acht Millionen Impfungen. Die Landesregierung plant mit etwa 30 Zentren, in denen am Tag 1000 Impfungen gegeben werden können. Bei 30.000 Impfungen am Tag wird von einem Gesamtzeitraum von acht bis neun Monaten ausgegangen

Die Impfungen gegen das Coronavirus werden unentgeltlich und freiwillig sein, wie es heißt. Sowohl Bouffier als auch Sozialminister Kai Klose (Die Grünen) appellierte an die hessischen Bürgerinnen und Bürger, sich an der großangelegten Aktion zu beteiligen, um die Ansteckungsgefahr effektiv einzudämmen.

Deutlich weniger neue Fälle und Tote

Zur Vorbereitung der Impfaktion im Land sollen 20 Millionen Euro aus dem Sondervermögen bereitgestellt werden. Die zu Wochenbeginn gemeldeten Zahlen für Neuinfektionen und Corona-Opfern in Hessen liegen deutlich unter jenen der vergangenen Tage und Wochen. Das Robert-Koch-Institut verzeichnet aber montags in der Regel niedrigere Werte als an anderen Werktagen, etwa, weil wochenends weniger getestet wird. Dessen ungeachtet hat es nur halb so viele neue Covid-19-Fällen verzeichnet wie noch vor einer Woche.