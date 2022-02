Bouffier-Nachfolge geklärt? : Vieles spricht für Boris Rhein

Aktualisiert am

An diesem Freitag nominiert die hessische CDU den Nachfolger des Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Der orientiert sich jetzt offenbar an der Stimmung in der Partei. Die Nachfolge scheint geklärt.

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) wird sich in absehbarer Zeit aus der Politik zurückziehen. Am Freitag könnte über seine Nachfolge entschieden werden. Bild: dpa

„Das wäre ein zweiter Fall Laschet.“ – So lautet eine beliebte Antwort, wenn hessische CDU-Politiker in der Debatte über die Nachfolge des Regierungs- und Parteichefs Volker Bouffier auf Parteifreunde angesprochen werden, die sie für ungeeignet halten. Diese Formulierung zeigt, dass Bouffiers massiver Einsatz für den bei der Bundestagswahl gescheiterten Spitzenkandidaten der Union an seiner Autorität kratzt.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. Folgen Ich folge

Er bestimmt nicht allein, wer die CDU im nächsten Jahr in die Landtagswahl führen soll. Vielmehr verkörpert die Persönlichkeit, auf die sich die führenden Parteimitglieder an diesem Freitag bei einer Klausurtagung offiziell festlegen, das Resultat einer Debatte, an der bislang vor allem die Landtagsabgeordneten intensiv beteiligt waren.