Unter lautstarkem Protest von Studierenden haben Experten in Frankfurt über die Integration von Migranten debattiert. Zum Schluss sorgte Boris Palmers Wortwahl für einige Aufregung – vor und in der Konferenz.

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer verteidigt in Gegenwart von Demonstranten vor der Migrationskonferenz in Frankfurt das N-Wort. Bild: Bernd Kammerer

Boris Palmer hatte noch nicht einmal die umstrittene Migrationskonferenz in Frankfurt betreten, da sorgte er schon für Aufregung: Gegenüber Demonstranten vor dem Eingang sagte er demonstrativ und mehrfach das N-Wort. Seine anschließend geplante Erläuterung dazu ging in lauten Protesten der Demonstranten unter. „Das wollen wir nicht hören, Junge“, rief einer der Protestierenden. Als die Demonstranten „Nazis raus“ skandierten, stimmte Palmer mit ein. „Ihr beurteilt Menschen anhand von einem einzelnen Wort“, entgegnete der Politiker daraufhin, wie ein später auf Twitter veröffentlichtes Video zeigt. „Das ist nichts anderes als der Judenstern.“

Monika Ganster Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

So waren es am Ende nicht die Demonstranten und ihre Störaktionen vor der Tür, sondern der Tübinger Oberbürgermeister Palmer, der fast für einen Eklat auf der Migrations-Konferenz an der Goethe-Universität gesorgt hätte. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen fand dort am Freitag die umstrittene Tagung statt, begleitet von einer lautstarken Gruppe von etwa 50 Studenten, die Teilnehmer und Organisatoren als Rassisten bezeichneten. Von ihnen gemeint war damit unter anderem Susanne Schröter, Direktorin des Frankfurter Forschungszen­trums Globaler Islam, die die Veranstaltung zusammen mit der Hertie-Stiftung organisiert hatte.