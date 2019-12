Boris-Becker-Schule : Tennisakademie offen für alle

Aktualisiert am

Die geplante Tennisakademie in Hochheim soll nicht nur dem Leistungssport dienen, sondern auch den Hochheimer Bürgern für den Breitensport offenstehen. Zu „zivilen Preisen“ sollen die Einheimischen zum Beispiel das Fitnesscenter und das Hallenbad der Tennisschule nutzen dürfen. So wünscht es sich die Mehrheit der Stadtverordneten. Die Verwaltung wird von ihnen aufgefordert, dies in den Verhandlungen mit dem Betreiber durchzusetzen. Ein entsprechender Antrag der Grünen wurde mehrheitlich beschlossen. Dagegen stimmten CDU und FDP.

Jan Schiefenhövel Freier Autor in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Namensgeber der geplanten Tennisschule mit Internat ist der mehrmalige Wimbledon-Sieger Boris Becker, der nach eigenen Angaben auch als Ratgeber am Training des Tennisnachwuchses mitwirken will. Er wolle selbst auf dem Platz stehen und mit Trainern sowie Spielern reden oder ihnen zeigen, wie sie die Vorhand noch besser spielen könnten.

Die Akademie ist für 270 Kinder und Jugendliche von der sechsten bis zur 13. Klasse gedacht, die dort auch Schulunterricht erhalten und das Abitur ablegen. Insgesamt 30 Tennistrainer sollen die Jugendlichen anleiten. Geplant ist eine Halle mit 21 Tennisplätzen, nach den Worten Beckers wäre dies die größte Tennishalle der Welt.

Vorgesehen sind außerdem Appartements für Eltern, ein Hotel mit 65 Zimmern, ein Restaurant, ein Fitnessstudio, eine Schwimmhalle und ein Tennismuseum. Geldgeber ist der Wiesbadener Immobilienunternehmer Khaled Ezzedine, der nach eigenen Angaben 20 Millionen Euro investieren will. Die Tennisakademie entsteht auf einem Grundstück an der Frankfurter Straße, das bisher vom Unternehmen Tetra Pak genutzt wird. Der Baubeginn ist für das nächste Frühjahr vorgesehen.

Überdimensioniert, elitär und abgehoben

Florian Fuhrmann (Die Grünen) berichtete, manchen Hochheimern kämen die Pläne von Becker und Ezzedine überdimensioniert, elitär und abgehoben vor. Jedenfalls habe er das schon mehrfach zu hören bekommen. Deshalb müsse sich die Akademie den Hochheimern öffnen und dürfe keinen exklusiven geschlossenen Kreis bilden. Nur dann werde die Einrichtung von den Einheimischen akzeptiert. Der Bauherr habe zwar schon öffentlich zugesagt, dass alle Bürger die sportlichen Einrichtungen der Akademie nutzen dürften, das solle aber besser noch schriftlich vereinbart werden. Dem hielt Adam Bösz (CDU) entgegen, die Initiatoren des Vorhabens hätten von Anfang an angeboten, die Akademie für andere Gäste zu öffnen. Das sei eine ausreichende Basis für die weitere Zusammenarbeit. Dabei solle man es belassen und keine Vorgaben machen.

Ähnlich äußerte sich Eric Müller (Freie Wählergemeinschaft). Mit Vorgaben würde die Kommune in ein Unternehmen eingreifen. Diesem dürfe die Stadt keine festgelegten Preise für sein Angebot vorschreiben. Das mache die Verwaltung auch nicht bei anderen Unternehmern, so gebe es in Hochheim Winzer, die ihren Wein teurer verkauften als andere. Auch Constantin Cattepoel (FDP) sprach sich dagegen aus, einem Unternehmen einen bestimmten Preis für sein Angebot zu diktieren.

Mehr zum Thema 1/

Bürgermeister Dirk Westedt (FDP) sagte, der Investor der Akademie habe versprochen, dass Hochheimer die Tennisplätze nutzen könnten, wenn diese nicht für das Training der Schule gebraucht würden. Die Tennisakademie sei ein Gewinn für die Stadt, auch weil sie Gewerbesteuer zahle. „Wir zahlen nichts, wir bekommen Geld“, sagte der Rathauschef. Ein Vorteil für Hochheim sei auch das Hotel, weil die Stadt eine neue Herberge gut gebrauchen könne.