Boomer gegen Generation Z : Muss das eigentlich sein?

Hey, Vertreter der Generation Z, Stöpsel aus den Ohren genommen und Blick hoch vom Touchscreen. Eine der „BoomerInnen“ möchte mit euch kommunizieren. Altbacken, in ganzen Sätzen. Zur Einstimmung gibt es eine einfache vielleicht auch plumpe Replik auf eure vielen hochgezogenen Augenbrauen, zahllosen Instagram- und Tiktok-Einträge, den ganzen Spott, den ihr so gerne über uns geburtenstarken Jahrgängen ausschüttet. Ja, zugegeben. Es wirkt, wir ärgern uns. Hoffentlich funktioniert es auch umgekehrt.

Niemand ist so flink auf Tastaturen und Touchdisplays wie ihr. Darauf sollten wir stolz sein. Wir haben ja auch früh in euch investiert, höhere Beträge für eure Geräteausstattung bereitgestellt, als wir als Studenten monatlich zum Leben zur Verfügung hatten. Und das jedes Jahr. Nicht weil Neues auf dem Markt war, sondern weil ihr fröhlich erklärt habt, dass die Handys, Smartphones oder Laptops einfach „weg“ waren: beim Sonnenspaziergang am Frankfurter Mainufer in den Gulli gerutscht, beim Shoppen auf der Zeil am Boden zerschellt, in der Umkleide im Darmstädter Mode-Outlet liegen gelassen, beim Chillen am Rhein unfreiwillig vergraben. Um euch ruhigzustellen wurden die Geräte neu beschafft. Unsere Eltern hatten noch den Trick angewandt, Alkohol an den Schnuller zu geben, damit wir still waren.