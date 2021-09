Reformen gefordert : Schwule sollen leichter Blut spenden dürfen

Aktualisiert am

In Hessen werden die Blutvorräte knapp. Trotzdem werden noch immer gesunde Spender abgelehnt. „Sexuelles Risikoverhalten“ lautet die Begründung. Die Regeln könnten aber schon bald geändert werden.

Einmal hat er sich überlegt, einfach aus Trotz hinzugehen. Aufzutauchen und sich abweisen zu lassen. „Eigentlich war das ein bisschen kindisch. Aber ich finde es einfach ungerecht“, sagt Benedikt Freitag. Er würde gerne Blut spenden – etwas, das seiner Meinung zu einer Solidargemeinschaft dazu gehört. Aber er darf nicht, weil er Sex mit Männern hat. Freitag ist 22 Jahre alt und macht ein duales Studium beim Finanzamt Darmstadt. Er engagiert sich in seiner Stadt in der LGBTIQ-Community und bei den Jusos. Schon seit seiner Pubertät weiß er, dass er homosexuell ist. Damals hat er sich über die Blutspende noch keine Gedanken gemacht. „Wenn ich nicht homosexuell wäre, hätte ich dieses Verbot vielleicht auch nie bemerkt. Aber so wird man einfach durch lächerliche Gesetze beschränkt“, sagt er.

Derzeit dürfen Männer, die Sex mit Männern haben – sogenannte „MSM“ – nur dann Blut spenden, wenn sie mindestens zwölf Monate zuvor auf Geschlechtsverkehr verzichtet haben. Das sind die offiziellen Richtlinien der Bundesärztekammer und des Paul-Ehrlich-Instituts, die allerdings derzeit im Bundestag und in dessen Gesundheitsausschuss zur Debatte stehen. Durch die geltende Regel werden faktisch Schwule als potentielle Spender ausgeschlossen.