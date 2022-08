Blinder Freeclimber : Mit Ansage steil nach oben

In sechs Metern Höhe hängt Christoph Pohlmann und sucht nach einem Tritt. „Weiter rechts, weiter rechts. Links treten. Rechten Fuß rüberstellen. Ja!“ Über ein Headset versucht eine Freundin, den 43 Jahre alten Sportler an der künstlichen Kletterwand in die richtige Richtung zu lotsen und ihm die richtigen Tritte und Griffe anzusagen. Denn Pohlmann kann sie nicht sehen. Er ist fast blind. Trotzdem klettert er – und das mittlerweile auf Leistungsniveau: Seit Anfang dieses Jahres ist Pohlmann Mitglied im Deutschen Alpenverein (DAV) Paraclimbing Team Germany, als einziger Kletterer im Team mit einer Sehbehinderung.

Eigentlich hatte Pohlmann für sein Leben alles geplant. Nach der Schule zur Bundeswehr, dann studieren und die Offizierslaufbahn einschlagen. Doch schon zu Beginn seines Studiums, Anfang 2000, wurde bei ihm eine Retinitis pigmentosa festgestellt. Bei dieser Augenkrankheit stirbt nach und nach die Netzhaut ab, und das Sehen verengt sich immer weiter von außen nach innen. Das bedeutet: Irgendwann wird Pohlmann blind sein. Schätzungen der Selbsthilfevereinigung Pro Retina zufolge sind etwa 30.000 bis 40.000 Menschen in Deutschland von Retinitis pigmentosa oder einer Variante betroffen. Nur für eine ganz bestimmte Form der Erkrankung gibt es heute eine Gentherapie, ansonsten kann sie nicht gestoppt oder geheilt werden.