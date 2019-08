Großbaustellen der Region : Ein aufgewühltes Land

Unter dem Pflaster liegt der Strand, sangen vor 50 Jahren die Revoluzzer und Steinewerfer, ein legendäres Frankfurter Stadtmagazin jener Zeit benannte sich nach dieser romantisch-kämpferischen Idee. Wer die Zeile auf ihren Tatsachenkern überprüfen möchte, dem sei ein Rundflug über das Rhein-Main-Gebiet empfohlen, wie ihn der Fotograf Axel Häsler dieser Tage unternommen hat. Die Baugruben der Großprojekte, von denen es in der Region einige gibt, erstrahlen in diesem trockenen Sommer in gelblich-ockerfarbenen Tönen, so als wollten sie mit den Stränden von St. Peter-Ording und Key West konkurrieren: sei es die Baustelle der DFB-Akademie in Frankfurt, jene des Terminals 3 am Airport, der ehemaligen Pioneerkaserne in Hanau oder des Kaiserlei-Kreisels zwischen Offenbach und Frankfurt.

Matthias Alexander Ressortleiter des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. F.A.Z.

Daneben liegen gewaltige Hügel mit dem Erdaushub, so als hätten hier Kinder von Riesen gespielt. In einigen Monaten schon wird die nackte Erde nicht mehr zu sehen sein, stattdessen werden Gebäude aus Beton, Stahl und Glas in die Höhe wachsen. Die Nutzer der neuen Häuser und Straßen dürften sich kaum vor Augen führen, was sich dort, wo sie stehen, einst befand. Der Mensch neigt nun einmal dazu, seine Werke für dauerhaft zu halten.

Dass man in der Nachbarschaft schon längst wieder mit Abriss und Neubau beschäftigt ist, ändert daran wenig. Aber wer weiß, vielleicht fühlen sich Mitglieder der Fridays-for-Future-Bewegung beim Anblick von Sand unter dem künftigen Pflaster an ihre revoltierenden Großeltern erinnert und nicht nur an Urlaubsstrände.