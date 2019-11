Schnäppchenjagd : Starke Deals und echte Reinfälle

Media Markt läuft sich im Internet schon länger warm, zählt die Tage, Stunden und Minuten herunter. Mit dem sogenannten Black Friday an diesem Freitag – bei einigen Händlern schon am Donnerstagabend – beginnen die Verkaufstage mit Sonderangeboten, die sich Preisfüchse inzwischen im Kalender anstreichen. In Erwartung guter Deals erhöhen viele Verbraucher in diesen Tagen sogar ihr Kreditkartenlimit.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

In den Vereinigten Staaten, von wo aus die „November-Rabattitis“ nach Deutschland herübergeschwappt ist, ist der Brückentag nach dem Thanksgiving-Fest traditionell das Datum, an dem das Weihnachtsgeschäft eingeläutet wird. Der Tag gehört zu den umsatzstärksten im ganzen Jahr und fängt auch hierzulande an, den Einzelhandel grundlegend zu verändern.