Mainzer Bischof : Der Wunsch, die Erde möge sich auftun

Als Bischof kann und will er nicht davonlaufen: Doch jeder neu aufgedeckte Missbrauchsfall in der Kirche macht es Peter Kohlgraf schwer, seine Arbeit als Theologe zu verrichten.

Als Reaktion auf das Gutachten zu sexuellem Missbrauch in der Erzdiözese München-Freising hat sich der Mainzer Bischof, Peter Kohlgraf, am Montag zu Wort gemeldet und eine sehr persönliche Stellungnahme abgegeben. Studien wie diese „erfahren in den Medien hohe Aufmerksamkeit“, sagte der Theologieprofessor, der zugab, dass ihn das Thema nicht nur beschäftige, sondern arg belaste: „Aus dem Stolz, für Jesus Christus unterwegs zu sein, ist bei mir immer wieder auch Scham geworden und der Wunsch, die Erde möge sich unter mir auftun.“

Markus Schug Korrespondent Rhein-Main-Süd. Folgen Ich folge

Es habe in den vergangenen Jahren Situationen gegeben, nicht nur im Hinblick auf Missbrauch, „wo ich Scheu hatte, mich öffentlich zu zeigen“, sagte der Mainzer Bischof, dem es erkennbar nicht immer leicht fiel und fällt, „für diese oft versagende Kirche zu stehen“. Dennoch könne er vor seiner Aufgabe nicht weglaufen und sei dankbar „für die vielen Menschen, die mich und sich gegenseitig im Glauben stützen“. Es sei nicht die Zeit der großen Moralpredigten seitens der Kirche, aber es bleibe die Aufgabe, das Evangelium zu leben.

Wenn es um die Aufarbeitung von Missbrauch in der Kirche gehe, wollten die Menschen Verantwortliche benannt wissen, besonders wenn es um prominente Namen gehe. Zum Wochenauftakt hat der emeritierte Papst Benedikt XVI., der wegen seiner Amtsführung als Erzbischof von München stark in der Kritik steht, frühere Angaben korrigiert und zugegeben, 1980 doch an einer Sitzung teilgenommen zu haben, in der es um entsprechende Vorwürfe gegen einen Priester ging.

Mehr zum Thema 1/

Studien wie das 82 Seiten umfassende Münchner Gutachten sind laut Kohlgraf aber noch keine Aufarbeitung, sondern nur „ein Mosaikstein, um aufzudecken, zu verstehen und Konsequenzen zu ziehen“. In Mainz gebe es, wie in anderen Diözesen, das Bemühen, mit Betroffenen und Zeugen ins Gespräch zu kommen; und die so gewonnenen Erkenntnisse mit alten Aktenvermerken abzugleichen. Dabei werde auch das „systemische Umfeld des Missbrauchs“ untersucht: also etwa die Frage gestellt, ob Täter respektive Opfer aus Sorge vor Gerede „geschützt“ wurden.