Missbrauch in der Kirche : Bischof Bätzing: Benedikt XVI. muss sich entschuldigen

Der Limburger Bischof Georg Bätzing hat vom emeritierten Papst Benedikt abermals eine Entschuldigung für sein Verhalten im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche gefordert. „Er muss sich äußern, und er muss sich über seine Berater hinwegsetzen und im Grunde den schlichten, einfachen Satz sagen: 'Ich habe Schuld auf mich geladen, ich habe Fehler gemacht, ich bitte die Betroffenen um Verzeihung.' Anders geht das nicht“, sagte Bätzing am Sonntagabend in der ARD-Talkshow „Anne Will“.

Auf die Frage, ob er denke, dass Benedikt dies auch tun werde, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz: „Ich traue es ihm zu – wenn er es schafft, sich von Beratern zu distanzieren.“ Es sei eine Schwäche von Benedikt XVI. beziehungsweise Joseph Ratzinger, sich nicht immer mit den besten Beratern zu umgeben.

Bätzing sprach von einem „immensen Schaden“, den die Äußerungen von Benedikt zum Münchner Missbrauchsgutachten verursacht hätten. Das Entsetzen reiche bis tief in die Kirche hinein. Der frühere Papst hatte vergangene Woche seine Angabe korrigiert, er habe als Erzbischof an einer wichtigen Sitzung nicht teilgenommen, in der es um den Einsatz eines Missbrauchspriesters in Bayern ging. Für Kritik hatten außerdem seine Äußerungen zu einem Priester gesorgt, der vor minderjährigen Mädchen sexuelle Handlungen vorgenommen hatte. Schon vor etwa einer Woche hatte sich Bätzing über den Umgang mit Missbrauch in der katholischen Kirche geäußert. „Ich schäme mich für diese Kirche“, hatte er gesagt.

„Wir haben Menschen zutiefst verletzt“

In der Fernsehsendung hat Bätzing das Outing zahlreicher queerer Mitarbeitender in der katholischen Kirche begrüßt. Er sei sehr froh darüber, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. „Wir haben Menschen zutiefst verletzt und tun das bis heute.“

Er könne derzeit für die Kirche in Deutschland nicht garantieren, dass solchen Menschen nicht mehr gekündigt werde, sagte Bätzing. Mehrere Bischöfe und Generalvikare hatten zuvor persönlich erklärt, dass queere Personen, die sich geoutet hätten, in ihrem Bereich keine Kündigung befürchten müssten. Bätzing verwies darauf, dass eine Reform des kirchlichen Arbeitsrechts auf Ebene der Bischofskonferenz in Arbeit sei. Darin sollten persönliche Lebensentscheidungen von kirchlichen Mitarbeitern keine Rolle mehr spielen.