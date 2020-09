Noch bis 2025 geöffnet : Karstadt an der Frankfurter Zeil schließt vorerst nicht

Die Karstadt-Filiale an der Frankfurter Zeil wird doch noch nicht geschlossen. Das hat Verdi am Freitag mitgeteilt. Die Überlegungen für eine andere Nutzung des Areals gehen unterdessen weiter.

Bleibt noch ein bisschen: die Karstadt-Filiale an der Zeil in Frankfurt Bild: Aders, Hannah

Das Karstadt-Haus an der Zeil in Frankfurt wird nun doch nicht noch in diesem Herbst geschlossen. Wie die Gewerkschaft Verdi am Freitag mitteilte, soll es bis Januar 2025 geöffnet bleiben. Die neuen Verträge zwischen dem Mieter des Hauses, der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH, und dem Vermieter, der Sahle Wohnen GmbH, seien zwar noch nicht unterschrieben, doch sei es „wohl gewiss“, dass es für die Filiale in der Frankfurter Innenstadt eine Perspektive gebe, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Gewerkschaft hebt das Engagement des Frankfurter Planungsdezernenten Mike Josef (SPD) für den Erhalt der Filiale hervor sowie die „flankierenden Initiativen“ des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) und von Politikern der Landtagsfraktionen von CDU, SPD, Grünen und Linke. Ihnen allen sei es gelungen, einen „offensichtlich tragfähigen Kompromiss“ zu erzielen.

In dem Karstadt-Haus hatte schon der Ausverkauf begonnen. Es werde jetzt darauf ankommen, die Stimmung unter den 240 Beschäftigten zu wenden, heißt es in der Mitteilung von Verdi weiter. Sie hätten in den vergangenen Monaten zusammen mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft für den Erhalt gekämpft. Unterdessen gehen die Überlegungen für eine andere Nutzung des zentral gelegenen Areals an der wichtigsten Einkaufsstraße Frankfurts weiter.