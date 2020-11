G elingt es der Firma Biontech tatsächlich, als erste einen sicheren Impfstoff gegen Sars-CoV-2 auf den Markt zu bringen, dürfen das die Mainzer ihrer Stadt wohl fast so groß auf die Fahnen schreiben wie die Erfindung des Buchdrucks. Denn auch Biontechs Innovation verspricht Freiheit. Nachdem am Monatsanfang der neuerliche Lockdown viele Menschen hat zweifeln fragen lassen, wann diese Pandemie vorüber ist, haben die Nachrichten aus Mainz neue Hoffnungen geweckt. Die Bundesregierung und auch das Land Hessen schreiben bereits Pläne, in welcher Reihenfolge der Impfstoff verteilt werden soll.

Dass die medizinische Erlösung aller Voraussicht nach aus dem Rhein-Main-Gebiet kommen kann, ist kein Zufall. Denn die Region ist zwar nicht mehr die „Apotheke der Welt“, die Massenproduktion von Medikamenten liegt in Asien. Aber noch immer ist die Pharmabranche Arbeitgeber für fast 23.000 Hessen, die eine enorme Erfahrung in der Entwicklung wie der Herstellung von Medikamenten haben. Nirgendwo konzentrieren sich so viele Arzneimittelexperten mit unterschiedlichsten Spezialisierungen, von Konzernen wie Merck, Stada und Sanofi bis zu Merz sowie Boehringer Ingelheim und Biontech auf der linken Rheinseite.

Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern hat sich Deutschland, und speziell das Rhein-Main-Gebiet, eine ökonomisch gesunde Mischung aus innovativen Mittelständlern und großen Konzernen bewahrt – viele setzen ihr Können nun seit Monaten verstärkt für den Kampf gegen das Virus ein. Wobei es nicht reicht, Impfstoffe und Heilmittel zu entwickeln. Sie müssen millionenfach produziert, abgefüllt und in der Welt zugestellt verteilt werden. Passenderweise ist die Logistikbranche kaum irgendwo so stark konzentriert wie rund um den Frankfurter Flughafen.