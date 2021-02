Aktualisiert am

Biontech nimmt Impfstoff-Produktion in Marburg auf

Corona-Pandemie : Biontech nimmt Impfstoff-Produktion in Marburg auf

Der Mainzer Wirkstoff-Entwickler Biontech hat die Produktion seines Corona-Impfstoffs in Marburg aufgenommen. Derweil meldet das RKI weniger neue Covid-19-Fälle für Hessen als vor einer Woche.

Hoffnungsträger: Fabrik von Biontech in Marburg Bild: AFP

Ende Januar hat das Regierungspräsidium Gießen die arzneimittelrechtliche Erlaubnis dazu erteilt, nun stellt das Mainzer Unternehmen Biontech seinen Corona-Impfstoff im Marburger Werk her. Bis zu 250 Millionen Dosen will das Unternehmen demnach im ersten Halbjahr dort herstellen. „Eine einzelne Charge der mRNA in der aktuellen Größe reicht für die Produktion von acht Millionen Impfstoffdosen aus“, teilt der Wirkstoffentwickler auf seiner Internetseite mit.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Die Firma arbeite gemeinsam mit seinem Vertriebs- und Produktionspartner Pfizer weiterhin an einer Vielzahl von Vorhaben, um der weltweiten Nachfrage gerecht zu werden. „Hierfür haben wir unsere Produktionskapazität für unseren Covid-19-Impfstoff für 2021 auf bis zu zwei Milliarden Dosen erhöht“, heißt es weiter aus Mainz. Der Impfstoff der Firma war der erste, der in Europa und Deutschland gegen das Coronavirus zugelassen worden ist; es folgten die Produkte von Moderna und Astra-Zeneca. Erste Chargen sind mittlerweile in ganz Deutschland verteilt.

Traditionsreicher Standort

Ein entscheidender Faktor bei der Erweiterung des Produktionsnetzwerks sei die Einrichtung der Fabrik in Marburg. Sobald das neue Werk voll betriebsbereit ist, wird es mit einer jährlichen Produktionskapazität von bis zu 750 Millionen Dosen Impfstoff eine der größten mRNA-Produktionsstätten in Europa sein. Biontech hatte die Fabrik vom Schweizer Pharmakonzern übernommen, sie steht an einem traditionsreichen Standort.

Mit der Aufnahme der Produktion ist Biontech tendenziell früher dran als zunächst gedacht: „Ziel ist, noch im Februar/März dort auch Produktion möglich zu machen. Und das würde die Menge enorm erhöhen“, hatte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Ende Dezember gesagt.

Deutlich weniger neue Fälle

Derweil meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) gemischte Zahlen zur Infektionslage in Hessen. Über Nacht stehen 658 eingelaufene positive Tests zu Buche nach 945 vor einer Woche. Die Zahl der neu verzeichneten Toten im Zusammenhang mit Covid-19 gibt die Behörde mit 67 an, nach 63 vor sieben Tagen. Die Inzidenz, das sind die binnen Wochenfrist verzeichneten neuen Fälle unter 100.000 Einwohnern, liegt bei 71,7 nach 87,8 am vergangenen Mittwoch und damit weiter höher als im Bundesdurchschnitt. Die von der Politik als kritisch angesehene Marke beträgt 50 (siehe Grafik zum Eskalationskonzept). Außer Kassel verzeichnet keine Großstadt eine Inzidenz unter 50, bei den Landkreisen ist es nur der Rheingau-Taunus.

Seit Beginn der Pandemie hat das RKI fast 178.000 Infektionen verzeichnet und annähernd 5300 Todesfälle in Zusammenhang mit der Pandemie. 12.600 Infektionen gelten als noch nicht ausgestanden, das sind 600 weniger als am Vortag.

Die Corona-Landkarte in Hessen hat sich über Nacht nicht wesentlich aufgehellt. Kassel ragt mit einem zentralen Kennwert von 47,5 erfreulich heraus, gefolgt vom Rheingau-Taunus mit knapp 50. Der Kreis Waldeck-Frankenberg ist dagegen nach Neuninfektionen wieder über die kritische Marke gehüpft und kommt nun auf gut 61. Werte über 100 stehen für die Kreise Fulda, Lahn-Dill, Bergstraße und Hersfeld-Rotenburg zu Buche. Mainz kommt auf 47,6.

Bisher haben die Impftrupps gut 230.400 vorbeugende Spritzen gegen das Coronavirus gesetzt, darunter sind fast 165.000 Erstimpfungen. Die Impfquote bei den Erstimpfungen beträgt 2,6, das bezieht sich prozentual auf die hessische Bevölkerung. Hessen liegt auf einer Linie mit Baden-Württemberg, dem Saarland und Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen schneidet als einziges Bundesland (2,3) schlechter ab. Vorne liegen weiter Mecklenburg-Vorpommern (3,9) und Rheinland-Pfalz (3,6). Der Durchschnitt im Bund beträgt 2,8. Bei den Zweitimpfungen liegt Hessen gemeinsam mit Baden-Württemberg mit 1,0 am Tabellenende, Rheinland-Pfalz weist eine 1,5 auf, der Mittelwert im Bund liegt bei 1,2.

Es könnte mehr geimpft werden

Die 22 Impfzentren in den hessischen Regionen kommen zu den sechs großen Impfzentren hinzu, die seit Mitte Januar offen sind. Obwohl das Land mittlerweile auch über Impfstoffe von Astra-Zeneca verfügt und das Moderna-Produkt nutzt, können die Impfzentren ihre Kapazitäten nicht ausnutzen. Jenes in Marburg bediente am ersten Tag 100 Senioren, aber 1200 könnte es mit einer Spritze versorgen, wie ein Sprecher des Kreises sagte. Dies wäre anders, wenn es mehr Impfstoffdosen gäbe. Laut Innenministerium kommen bis zu 300.000 Männer und Frauen für einen Impftermin im laufenden Anmeldeverfahren in Frage. Mehr als 172.000 von ihnen haben bisher einen Termin bekommen, entweder über die Hotline 116117 oder über die Internetseite des Impfservice.