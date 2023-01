Verwertung von Bioabfällen : Platinen und Tüten aus Algen und Pilzen

Karl Clauß arbeitet in seinem Labor und entdeckt plötzlich ein weißes Pulver auf seinem Pulli. Der Chemiker pult mit dem Zeigefinger etwas davon ab, leckt daran und merkt: Die unbekannte Substanz schmeckt süß. Wie bedeutend dies ist, ahnt Clauß in diesem Moment noch nicht: Die Hoechst AG wird die als Acesulfam-K bezeichnete Substanz später erfolgreich als Süßstoff vermarkten. Beispiele wie die Entdeckung von Clauß aus dem Jahr 1967 gibt es viele aus Wirtschaft und Wissenschaft. Die Erfinder von Tesafilm wollten eigentlich einen hautverträglichen Klebstoff für Pflaster herstellen. Und der Entwickler der Post-its hatte weniger gelbe selbsthaftende Notizzettelchen im Sinn als einen neuen Superkleber. Ob sich Elisabeth Pohlon und ihre Kollegin Susanne Vesper von der Universität Gießen künftig einreihen in die Kette der Erfinder, denen ein Zufall zupassgekommen ist? Gut möglich.

Thorsten Winter Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für Mittelhessen und die Wetterau. Folgen Ich folge



Die Tierökologinnen Pohlon und Vesper können jedenfalls eine Reihe von Prototypen vorweisen, auf die sie zunächst nicht hingearbeitet hatten. Sie haben zudem schon ein Patent angemeldet. Was sie machen, nennt sich neudeutsch Upcycling: Sie stellen aus natürlichen Abfällen und Kleinstlebewesen neue Gebrauchsgegenstände für den Alltag her. Doch ihre Entwicklungen erscheinen nicht nur geeignet, an der einen oder anderen Stelle Abfallberge abzubauen. Sie könnten auch die fortschreitende Vermüllung der Meere zumindest verlangsamen helfen und darüber hinaus ungezählten Bäumen das Leben verlängern. Denn was sie zu bieten haben, könnte sich unter anderem als Verpackungsmaterial eignen und als Ersatz für Bodenbeläge aus Kork dienen. Abfallwirtschaft der anderen Art.

Folien für USB-Sticks und Handys

Das meiste produzieren Pohlon und ihre Kolleginnen zwar noch im Labormaßstab. Aber für ein Produkt steht sie vor der Zusammenarbeit mit einem Unternehmen. Dabei gehe es um Folien für Platinen, wie sie in Mobiltelefonen und USB-Sticks verbaut würden, berichtet die Wissenschaftlerin.

Begonnen hat alles vor sechs Jahren. Mit einem Biofilm. Normalerweise sind solche von Bakterien oder Pilzen produzierten Schleimschichten unerwünscht. Auf Prothesen etwa dürfen sie sich nicht bilden. Deshalb suchen Forscher in der Regel nach etwas, das dergleichen verhindert. In diesem Fall war es aber anders: „Wir suchten gezielt einen Biofilm, der in Gewässer darf“, berichtet Pohlon. Das Ziel war, Schadstoffe im Wasser zu messen. Gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern schuf sie aus einer Reihe von Zutaten wie fein gemahlenen Panzern von Krebsen, Algen und anderen natürlichen Materialien eine Art Nährboden, „den Pilze cool finden“. Bald merkte das von Professor Volkmar Wolters unterstützte Team: Das Material blieb unter Wasser über mehrere Tage stabil, statt sich aufzulösen oder zu zerfallen. Und nicht nur das – zurück an der Luft kollabierte der Biofilm ebenfalls nicht. „Da waren wir perplex.“ Dies weckte ihren Forschergeist zusätzlich.

„Wir haben mit Zutaten gespielt, um zu sehen, welche Ergebnisse wir erzielen“, erläutert Pohlon. Die Forscher wollten zeigen, dass sich der Prozess wiederholen lässt, auch in größerem Maßstab. In der Wirtschaft ist mit Blick auf die Produktion von Skalierbarkeit die Rede: der Möglichkeit, etwas in beliebigen Mengen herzustellen. Pohlon meldete die Erfindung ihrer Uni, die wiederum der Gesellschaft für Technologietransfer (TransMit), die drei mittelhessische Hochschulen einschaltete. Deren Experten sollten die mögliche Tauglichkeit für den Markt untersuchen. Sie sind zu einem erfreulichen Ergebnis gekommen, wie Thomas Widmann, Patentmanager der TransMit GmbH, sagt.

Ersatz für Papier und Pappe

Alles in allem halten Pohlon und Vesper zwölf Prototypen bereit. Drei davon entfallen auf die Platinenfolie. Wobei das Material auch als Plastik für Gehäuse verwendet werden könnte, sagt die Tierökologin. Weitere drei Entwicklungen sind als Ersatz für Papier und Pappe denkbar. Ein anderer Prototyp fasst sich an wie Transparentpapier und könnte für Sichtfenster von Briefumschlägen genutzt werden. Eine dickere Variante kann sich Pohlon als Grundstoff für Bioplastiktüten vorstellen. Würde sie in größerem Maßstab produziert, müsste weniger auf Erdöl als Basis für Tüten zurückgegriffen werden.

Krebsschalen sind wegen des darin enthaltenen Chitins Bestandteil eines jeden Rezepts. Woher nehmen? Pohlon und Widmann blicken nach Asien. Krebs- und Shrimpsfarmen bieten sich als Zulieferer an. Bisher kippten die Firmen diese tierischen Abfälle einfach ungenutzt ins Meer.

Nun gibt es zwar schon verschiedene Bio-Plastikprodukte. Doch Widmann gibt zu bedenken, dass die Hersteller für solche Erzeugnisse derzeit Zutaten wie Stärke aus Kartoffeln oder Mais verwendeten – also letztlich Lebensmittel für Mensch und Tier. Zudem verschlinge die Produktion recht viel Energie. Das sei bei den Gießener Entwicklungen nicht der Fall.

Allerdings benötigen die Forscherinnen nun Hilfe, um die nächsten Schritte gehen zu können. Um bei Verpackungen weiterzukommen, arbeiten sie mit Experten der Uni Pisa zusammen. „Und wir brauchen Leute, die Verfahrenstechnik können“, fügt Pohlon hinzu.