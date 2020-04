Biogas aus Mais und Gülle : „Wie eine große Kuh“

Aktualisiert am

Auf Kontrollgang: Landwirt Harald Roloff ist zugleich Betriebsleiter der Biogasanlage in Altenstadt. Bild: Schildwächter, Sandra

100 Landwirte liefern Rohstoffe für eine der größten Biogasanlagen in Hessen. Maispflanzen werden in Altenstadt in der Wetterau mit Hilfe von Gülle vergoren, damit Methangas und Strom gewonnen wird.