Wandel im Biermarkt : Abschied von zwei Traditionsmarken

Pfungstadt und Frankfurt sind nur etwa 45 Kilometer voneinander entfernt. Kein Wunder also, dass am vergangenen Samstag Mitarbeiter der Brauerei Pfungstädter nach Frankfurt gereist sind, um dort ihre Kollegen von Binding trotz eisiger Kälte bei einem Gottesdienst und einer Demonstration im Kampf um den Erhalt von gut 150 Arbeitsplätzen zu unterstützen. Umgekehrt leisteten die Frankfurter Brauer am Donnerstag in der südhessischen Stadt Beistand, wo am Nachmittag insgesamt rund 1000 Bürger, Beschäftigte und deren Familien auf die Straße gingen, knapp 70 Stellen stehen dort auf dem Spiel. In beiden Fällen kochen die Emotionen der Betroffenen hoch, in beiden Fällen ist die Ohnmacht der schockierten Belegschaft gewaltig. Und doch scheinen die Beschäftigten der hessischen Traditionsmarken den Kampf zu verlieren.

Daniel Schleidt Koordinator der Wirtschaftsredaktion in der Rhein-Main-Zeitung.



Die Aussichten zumindest, die beiden Standorte zu erhalten, sind äußerst schlecht. Im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen nämlich, wo die zum Oetker-Konzern gehörende Radeberger-Gruppe Binding-Bier braut, will die Konzernmutter den Produktionsstandort aufgeben. In Pfungstadt muss sich die Brauerei einem vom früheren Eigentümer im Jahr 2020 geschlossenen Vertrag beugen, wonach auf dem Brauereigelände ein Wohngebiet entstehen wird.