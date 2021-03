Fehlverhalten scharf gerügt : Beuth mahnt neue Fehlerkultur in der Polizei an

Beuth mahnt neue Fehlerkultur in der Polizei an

Nach dem Vorfall mit einem gefesselten Flüchtling in Kassel, der im Beisein von zwei Polizisten von einem Sanitäter mit geschlagen und erheblich verletzt worden ist, hat Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) am Vormittag scharfe Kritik am Verhalten einzelner Polizeibeamter geäußert. An der Krisensitzung nahmen sämtliche Polizeipräsidenten aus Hessen und ihre Stellvertreter sowie auch Direktionsleiter und Einsatzleiter teil. Die Sitzung fand als Präsenzveranstaltung in der Mudras-Kaserne in Wiesbaden statt. Auf Anfrage hatte das Ministerium bereits am Montagabend mitgeteilt, es sei dafür gesorgt, dass Hygienevorschriften eingehalten würden.

In einem Schreiben, das der Minister anschließend an alle Polizisten in Hessen verschickte, heißt es, es sei „nicht einfach, Polizistin oder Polizist zu sein. Wer täglich dafür arbeitet, dass Konflikte gelöst, Gefahren abgewehrt und Straftaten verhindert oder aufgeklärt werden, kommt zwangsläufig in schwierige, teils auch in unmögliche Situationen“, auf die auch die beste Aus- und Fortbildung der Welt nicht vorbereiten könne. Es sei deshalb „nur allzu menschlich“, dass man sich auch von Emotionen leiten lasse.

Rechenschaft ablegen

Es gebe jedoch einen bedeutenden Unterschied, so Beuth weiter. „Kaum eine andere Berufsgruppe kommt so oft, so plötzlich und so intensiv in Situationen, in denen eine Entscheidung nicht nur schnell, sondern sofort gefällt werden muss, weil sonst unmittelbar etwas Schlimmes passieren würde. Zudem sei die Polizei eine Organisation, die gegenüber der Gesellschaft Rechenschaft ablegen muss.“

Die meisten Polizisten seien sich dessen bewusst und verrichteten auch in diesem Bewusstsein nach bestem Wissen und Gewissen ihren Dienst. „Es gibt aber in der hessischen Polizei, wie in allen anderen Polizeiorganisationen der Welt auch, Kolleginnen und Kollegen, die diese Tatsachen für unfair erachten und erwarten, dass für sie ein anderer Maßstab angelegt werden müsse. Und einige wenige sind der Meinung, dass die Polizei nach eigenen Regeln handeln dürfe und die Gesellschaft dies zu akzeptieren habe.“ Diese Auffassung, sagte Beuth, habe in der hessischen Polizei keine Zukunft. Jeder einzelne Fall ist einer zu viel und schade dem Ansehen der gesamten hessischen Polizei. Die Achtung der Gesellschaft hänge „ganz maßgeblich davon ab, wie wir mit jedem einzelnen Fehlverhalten umgehen“.

Zu dem Vorfall mit dem Flüchtling in Kassel sagte Beuth, die Bilder „von zwei teilnahmslos wirkenden Kollegen, die zusehen, wie ein Sanitäter einen wehrlosen Mann ins Gesicht schlägt“, hätten ihn fassungslos gemacht. „Mindestens genauso verstörend ist aber auch, wie mit diesem offenkundigen Fehlverhalten im Nachhinein umgegangen wurde.“

Der Fall reihe sich „in eine Kette von Sachverhalten ein, die dazu geführt haben, dass das Ansehen der hessischen Polizei beschädigt wurde. Rechte Chatgruppen, Schutzleute, die extremistische Parolen grölen, Gewahrsamsbruch, herumgedrehte Flaggen, unverhältnismäßige körperliche Gewalt im Einsatz gegen Störer oder Kollegentaxis: alles Fälle, die Einzelne zu verantworten haben, aber mehr als Einzelfälle, weil sie in der Summe die Integrität der Polizei in Frage stellen.“

Appell an Beamte

Es gehe ihm nicht um die Frage, „ob die Mechanismen unseres Rechtsstaats funktionieren“, schreibt der Minister weiter. „Davon bin ich überzeugt.“ Es geht ihm vielmehr um die Frage, „wer oder was dazu beiträgt, dass Fehlverhalten überhaupt erst überprüft werden kann. Wer den Stein ins Rollen gebracht hat. Und da sehe ich jede Einzelne und jeden Einzelnen von Ihnen in der Pflicht.“

Beuth appelliert weiter an die Beamten, Fehlverhalten unverzüglich zu melden. Polizeibeamte seien nicht nur dienstlich verpflichtet. „Es zu unterlassen, kann mit keiner Verbundenheit zu den Kolleginnen oder Kollegen gerechtfertigt werden, weil Sie damit immer der gesamten Polizei schaden.“

Die Führungsriege der hessischen Polizei sieht Beuth in der Pflicht, „ein Klima in der Polizei herzustellen, in welchem Fehlverhalten offen kommuniziert und im Sinne der Integrität der hessischen Polizei behandelt wird“.