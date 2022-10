Pferdekopf-Fundort Waldgirmes : Goldener Reiter inklusive

Am Fundort des spektakulären römischen Pferdekopfes informiert fortan ein Besucherzentrum über die hohe Bedeutung des Geländes in Waldgirmes in Mittelhessen. Eines fehlt aber. Zumindest noch.

Gerda Weller sammelt gerne von Bauern einst mit Kompost untergepflügte und im Laufe der Zeit wieder ans Tageslicht geratene Keramikscherben aus vergangenen Jahrhunderten. An diesem Tag findet die Frau aus Lahnau zwischen Gießen und Wetzlar wieder Scherben auf einem Feld. Aber eines ist dieses Mal anders: Die Bruchstücke sind kunstvoll und bunt gestaltet statt schmucklos. Was Gerda Weller nicht wissen kann: Ihre Entdeckung mündet in einem archäologischen Sensationsfund – dem römischen Pferdekopf von Waldgirmes.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Zwischen beiden Ereignissen liegen zwei Jahrzehnte. Wiederum 13 Jahre nach dem Fund des aus Bronze gefertigten und vergoldeten Pferdekopfes öffnet am heutigen Samstag ein neues Besucherzentrum am Römischen Forum am westlichen Rand der Gemeinde erstmals seine Türen für das Publikum. Dort will der hinter dem Bau stehende Förderverein über die hohe Bedeutung des Ortes für die römisch-germanische Geschichte informieren. 600.000 Euro hat der mit viel Holz gefertigte Neubau gekostet – und die Bauherren angesichts der jüngsten Preisanstiege am Bau einiges an Nerven, wie der Vorsitzende Wilfried Paeschke und Vereinsgeschäftsführer Rainer Grabowski sagen.

Römische Keramik auf dem Acker

Die Bedeutung des Ortes ist aus archäologischer Sicht beachtlich, denn Gerda Weller las im Jahr 1989 sowohl römische als auch germanische Keramikbruchstücke auf, wie Experten später feststellten. Vier Jahre nach ihrem Fund gruben Mitarbeiter der Römisch-Germanischen Kommission aus Frankfurt den Boden am Ort der Entdeckung auf und öffneten erste Gruben. Indem Fachleute das Gelände weiter erkundeten, konnten sie eine fast acht Hektar große Befestigungsanlage abstecken. Weitere Grabungen folgten. Doch erst am 10. August 2009 stießen Archäologen in elf Meter Tiefe in einem ehedem verschlossenen Brunnen auf ein römisches Weinfass, das zwischen Mühlsteinen den Pferdekopf barg.

Dabei handelt es sich nicht um irgendein Pferd. Vielmehr ist an der Blässe ein Miniaturabbild des Gottes Mars angebracht. „Das war der Lieblingsgott von Kaiser Augustus“, erläutert Paeschke. Mithin gehörte der Pferdekopf zu einem Reiterstandbild mit Augustus im Sattel. Der filigran gearbeitete Pferdekopf sei wegen seiner Einmaligkeit auf einer Stufe mit der Himmelsscheibe von Nebra und dem Keltenfürsten vom Glauberg zu sehen, schreibt der Förderverein auf seiner Internetseite.

Mehr zum Thema 1/

Wer den mittlerweile aufwendig restaurierten Kopf fortan im neuen Besucherzentrum erwartet, wird vergebens nach ihm Ausschau halten. Auch ein Replikat wird nicht vorhanden sein. Noch nicht. Paeschke und Grabowski arbeiten allerdings daran, einiges Tages eine per 3-D-Druck gefertigte Version am Ort ausstellen zu können. Es gibt zwar nach ihren Worten schon ein Replikat. Es war auch schon 2019 in Waldgirmes zu sehen, jedoch nur für drei Tage. 1000 Besucher ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen. Mittlerweile aber sei die Nachbildung in einem Keller in Wiesbaden und werde nach dem Stand der Dinge nicht abermals seinen Weg nach Waldgirmes finden.