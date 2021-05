Berger Straße in Frankfurt : Der langsame Start der Aufholjagd

Recht niedrige Infektionszahlen ermöglichen in Frankfurt weitere Lockerungen. Doch Kunden und Handel müssen sich erst wieder aneinander gewöhnen, wie ein Besuch an der Berger Straße zeigt.

„Heute Morgen haben wir als Erstes den Tisch weggeräumt“, sagt Ismail Jakobi, Inhaber eines Geschäfts für günstige Haushaltswaren, Geschenkartikel, PC- und Handy-Zubehör an der oberen Berger Straße. Der Tisch, den der Händler meint, stand in den vergangenen Monaten am Eingang seines Ladens und war Verkaufstheke und Sicherheitsschranke in einem. Wer etwas aus dem Laden wollte, musste dort danach fragen. Dieses Konzept behielt Jakobi bis zuletzt bei, auch als Kunden wieder mit Termin, Kontaktverfolgung und negativem Schnelltest einkaufen gehen durften.

„Das hat vorher gut funktioniert, und es war mir zu kompliziert, das für die kurze Zeit zu ändern.“ Lieber wartete Jakobi, bis er den Tisch ganz wegräumen konnte. Jetzt versucht er die 70 Prozent Umsatz, die ihm in den vergangenen Monaten fehlten, aufzuholen. Statt des Tisches stehen drei Einkaufskörbe am Eingang – für die drei Kunden, die maximal auf der Ladenfläche zugelassen sind. So handhaben es auch die meisten anderen Geschäfte an der Berger Straße.