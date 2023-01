Rat für Eltern und Kinder : Wie viel Medienkonsum ist gesund?

Aktualisiert am

Smartphones sind aus der Welt der Kinder nicht mehr wegzudenken. Aber so faszinierend die Geräte auch sind, sie bergen auch erhebliche Gefahren. Die Beratungsstelle Jugend und Medien Hessen hilft weiter.

Wann sollte mein Kind ein eigenes Smartphone bekommen? Wie viel Medienzeit am Tag ist sinnvoll? Ab wann besteht eine Mediensucht? Wie kann ich das Handy kindersicher machen? Was ist bei Social-Media-Anwendungen zu beachten? Und was ist eigentlich Cybergrooming? Für Eltern ist die Internetseite der Beratungsstelle Jugend und Medien Hessen eine echte Fundgrube. Kurz und bündig werden die wichtigsten Fragen zur Mediennutzung abgehandelt.

In fetten Buchstaben ist eine Kernbotschaft markiert: „Handyverbote erzielen oft nicht die erwünschte Wirkung. Besser ist ein Gespräch über Fehlverhalten und Lösungsmöglichkeiten.“ Auf der Internetseite hat die Landesregierung deshalb Fragen gebündelt, die sich im Umgang mit digitalen Medien immer wieder stellen. Es gibt unter anderem Tipps zur Anschaffung von Handys und grundsätzliche Empfehlungen zur Nutzung von Smartphones. Um beispielsweise zu verhindern, dass fremde Personen Kontakt aufnehmen können, sollten Kinder die eigene Telefonnummer nur nach Rücksprache mit den Eltern herausgeben.

Wie schütze ich meine Privatsphäre?

Aber das Angebot wendet sich nicht nur an die Eltern, sondern auch direkt an die Kinder und Jugendlichen. In einer eigenen Rubrik finden sie Antworten auf Fragen, die sie besonders interessieren und betreffen. Zum Beispiel: Wie verhalte ich mich, wenn ich zur Teilnahme an Mutproben aufgefordert werde? Wie gehe ich mit Cybermobbing oder sexueller Belästigung um und wer kann mir helfen? Wie schütze ich meine Privatsphäre? Wie erkenne ich Kostenfallen und manipulierte Websites oder Dateien?

Schließlich gibt es auch eine Rubrik, in der Lehrer und pädagogische Fachkräfte Rat finden. Sie erfahren beispielsweise, wie sie die Medienkompetenz ihrer Schüler stärken, wo sie Erklärfilme und gutes Unterrichtsmaterial finden und wie sie ihre Schüler für die besonderen Risiken der digitalen Medien sensibilisieren können. Jedes dieser Themen ließe sich lang und breit vertiefen. Sie sind auf der Internetseite allerdings so aufbereitet, dass die wesentlichen Informationen auf einen Blick vermittelt werden. Weiterführende Empfehlungen finden sich in einer Linksammlung.

Digitales Sorgentelefon

Smartphones und Tablets sind heutzutage aus der Welt der Kinder nicht mehr wegzudenken. Sie wachsen ganz selbstverständlich mit den Geräten auf, weil die Eltern damit hantieren, Fotos machen und Kindersendungen streamen. Irgendwann stellt sich dann die Frage, ob das Kind schon reif genug ist, um selbst so ein Gerät zu bedienen. Aber so faszinierend die Geräte auch sind, sie bergen auch erhebliche Gefahren.

Das Kultusministerium hat darum vor drei Monaten die Beratungsstelle Jugend und Medien ins Leben gerufen. Sie betreibt nicht nur die Internetseite, auf der Fragen zur Medienkompetenz in der geschilderten Weise thematisiert werden. Die Beratungsstelle ist auch online über ein Kontaktformular und ganz „oldschool“ telefonisch erreichbar. Eltern, Lehrer und Schüler können sich mit konkreten und weiterführenden Fragen und Problemen an Fachleute wenden und Hilfe finden. Die Beratungsstelle ist montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und dienstags bis donnerstags von 14 bis 16 Uhr besetzt und unter der Telefonnummer 0611/3686300 erreichbar.

Anlaufschwierigkeiten

Allerdings ist das Angebot offenbar noch nicht hinreichend bekannt. Seit der Gründung der Beratungsstelle vor rund 80 Tagen gab es nur etwa 80 Anfragen oder Anrufe. Kultusminister Alexander Lorz und Digitalministerin Kristina Sinemus (beide CDU) machen deshalb noch einmal auf das Projekt aufmerksam. Sinemus berichtet, dass viele Eltern wegen der Schnelllebigkeit der digitalen Technik ihre Kinder kaum kompetent begleiten können. Sie befürchten beispielsweise, dass ihr Kind im Internet gemobbt wird, oder fragen sich, ob sie die Nutzung von Apps wie Tiktok erlauben sollen. Die Beratungsstelle gebe dann ganz praktische Anleitungen.

„Viele Kinder und Jugendliche verfügen heute über ein Smartphone, spielen exzessiv Computerspiele und sind jeden Tag mehrere Stunden online. Sporttreiben, Musikmachen oder Freizeitaktivitäten mit der Familie verlieren dagegen an Bedeutung“, meint Lorz. Dabei würden die jungen Menschen im Netz immer öfter mit Hass, Beleidigungen, Falschmeldungen oder Lügen konfrontiert. „Hier müssen wir dagegenhalten und weiter mit aller Kraft zum Umgang mit den Gefahren aufklären.“

Tipps für den Gruppenchat

Die Beratungsstelle ist Teil des Landesprogramms Digitale Schule Hessen und wurde zu Beginn des laufenden Schuljahres gegründet. Damals wurde das Projekt auch den Lehrkräften vorgestellt. Die Beratungsstelle ist mit zwei Vollzeitstellen ausgestattet und wird von Jasmin Kraft geleitet, die zuvor als Grundschullehrerin tätig war. Besonders wichtig sei die „zielgruppengerechte“ Ansprache und Aufklärung. Kraft berichtet, dass bei Schülern der Messengerdienst Whatsapp besonders beliebt sei. Allerdings komme es in Chats immer wieder zu herabwürdigenden Kommentare und Beleidigungen. „Wir geben Hilfestellungen, wie sei damit umgehen können.“ Etwa durch die Vermittlung von „zehn goldenen Regeln, wie ich mich im Gruppenchat verhalte“.

Der Sozialpädagoge Roland Unger arbeitet ebenfalls in der Beratungsstelle und berichtet, dass viele anrufende Eltern „wie ein Wasserfall“ erzählen. Er findet es erstaunlich, wie unreflektiert viele Eltern mit den digitalen Medien umgingen. Sie schenkten ihren Kindern ein Smartphone, ohne sich vorab über die Nutzungsregeln Gedanken gemacht zu haben. „Vermehrter Medienkonsum ist oft auf fehlende Familienzeit zurückzuführen“, sagt er. Die neue Beratungsstelle will den Eltern Tipps bei der Erziehung geben. In diesem Jahr sollen auch digitale Elternabende angeboten werden.