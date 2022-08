Benzinpreis : Das Ende des Tankrabatts rückt näher

Wir bauen uns einen Tankrabatt: Das ist an jedem Tag im Jahr möglich. Am vergangenen Freitag gegen 14 Uhr zum Beispiel kostete in Frankfurt ein Liter Super E10 an der einen Tankstelle 1,81 Euro, an einer anderen lediglich 1,63. Achtzehn Cent Unterschied – das ist immerhin die Hälfte dessen, was der Staat den Autofahrern in den Sommermonaten schenkt. Doch während das Bonusprogramm der öffentlichen Hand am Ende dieses Monats ausläuft, dürfte sich der Vergleich zwischen den Tankstellen weiterhin lohnen. Und das nicht nur innerhalb der einzelnen Orte: In Offenbach war am Freitag der Kraftstoff Super E10 gleich an mehreren Tankstellen noch etwas billiger als in Frankfurt.

Sollten die Preise nach dem Ende des Tankrabatts am 31. August wieder steigen, ist es vielleicht sogar noch attraktiver, nach günstigen Tankstellen zu suchen. Genau damit, einem Anstieg der Preise, rechnen Fachleute tatsächlich. Der Ölpreis sei zwar in den vergangenen Wochen gesunken, aber extrem schwankend, sagt DZ-Bank-Analyst Gabor Vogel. Wenn die Märkte realisieren würden, dass trotz der konjunkturellen Eintrübung in den Vereinigten Staaten und Europa das gegenwärtige Angebot im Grunde nicht zureichend und die globalen Lagerbestände knapp seien, müsse mit Preissteigerungen gerechnet werden.