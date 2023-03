Dass eine Straße nach einem Mundartdichter benannt ist, ist ja nun keine Seltenheit. Was aber, wenn in heiterer Mundart sich über jüdische Kaufhausbesitzer mokiert wird, der „Moses Goldstein“ mache „die klaane Leit kaput“? Und wenn in durchaus klarem Hochdeutsch jubiliert wird, die dunkle Wolke über dem Vaterland verschwinde nun, und „jäh ein Aufstieg stolz und steil, / Unserem Führer Sieg und Heil“ und so weiter in schlichten Knittelversen? Soll man nach diesem Mann, Rudolf Dietz, eine Straße benennen? Heute ist die Antwort klar, man täte das eher nicht. Wie aber geht man mit Straßen um, bei denen das leider schon vor Jahrzehnten passiert ist?

Mit dieser Frage schlägt sich derzeit die Taunusgemeinde Schwalbach herum und gibt sich dabei einige Mühe. Beim Büro für Erinnerungskultur in Babenhausen, das Städte und Gemeinden berät, wurde eine Ausstellung in Auftrag gegeben. Ein weiterer Bestandteil war jüngst eine Bürgerversammlung, bei der die Ausstellung zu sehen war, sowie die Prüfung von 13 Straßennamen in den Ausschüssen hinsichtlich Lebensleistung, Eintreten für Demokratie und Verstrickung in den Nationalsozialismus. Drei Namen scheinen dabei besonders heikel: der erwähnte Heimatdichter Rudolf Dietz, der Wohnungspolitiker Julius Brecht, der sich aktiv an der Enteignung und Entrechtung jüdischer Bürger beteiligte, sowie der Stadtplaner Hans Bernhard Reichow, der zwar die Limesstadt entwarf, aber auch am „Generalplan Ost“ mitgewirkt hat. Er war also an der Planung der Vernichtung und Deportation zahlreicher Osteuropäer beteiligt, um Lebensraum für Deutsche zu schaffen.