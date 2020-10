A66 bei Wiesbaden : Offenbar wieder illegales Autorennen

Auf der Autobahn 66 bei Wiesbaden soll es zu einem illegalen Autorennen gekommen sein. Einem Zeugen zufolge nutzten zwei Autos am Dienstagnachmittag „alle vorhandenen drei Fahrstreifen, einschließlich Seitenstreifen, um durch die im dichten Berufsverkehr fahrenden anderen Fahrzeuge zu kommen“, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. An der nächsten Ausfahrt sollen sie dann „mit Vollgas“ Richtung Wiesbadener Innenstadt gefahren sein. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.

Der Tod einer Frau während einem ähnlichen Rennen am 10. Oktober wurde offenbar nicht durch die Raser, sondern einen anderen Verkehrsteilnehmer ausgelöst. Gegen die Teilnehmer des Rennens war wegen Mord aus niedrigen Beweggründen ermittelt worden, nachdem die 71 Jahre alte Frau bei einem Zusammenstoß auf der Autobahn 66 starb.

An dem Rennen am 10. Oktober waren laut Ermittler drei Fahrer beteiligt, von denen einer nach dem Rennen nicht unmittelbar in Gewahrsam befand. Die zwei ursprünglich in Untersuchungshaft befindlichen Männer wurden am Wochenende entlassen, der dritte Fahrer ist weiterhin flüchtig.