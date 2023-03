Zukunftsmodell: In diesem Bauwagen mit Überlänge kommt die neue Bauernhof-Kita in Karben unter. Bild: Oliver Rüther

Am Morgen geht es hinaus auf einen Bauernhof vor die Tore der Stadt. In die neue Kita. Die Kleinen können in der Erde buddeln, Gemüse ziehen und sich mit Tieren beschäftigen. Bei schlechtem Wetter können die Kinder in den eigens für ihre Gruppe angefertigten Bauwagen mit Überlänge gehen.

So soll es von April an auf der neuen Hof-Kita auf dem Magerhof in Klein-Karben sein. Als Vorbild dient das Domizil der Feld-und-Wiesen-Kita im Stadtteil Okarben. Die Stadt an der Nidda hat das Gefährt für gut 100.000 Euro bauen und ausstatten lassen, seit dem laufenden Kindergartenjahr ist es in Betrieb.

Wie dort bietet die Hof-Kita fortan Platz für 20 Kinder. Wenn die Stadt den Wagen und das Vorhaben am Montag vorstellen wird, kann sie „längst ausgebucht“ melden. Das gilt nicht nur für die Kita-Plätze. Auch das Personal ist schon vorhanden, wie Bürgermeister Guido Rahn (CDU) sagt. Denn außer Eltern zeigten sich auch Erzieherinnen angetan von der Idee, das ganze Jahr über den Alltag mit den Kleinen in der Natur zu verbringen. Es handele sich um eine Weiterentwicklung der naturnahen Kindergärten: Wald-Kita, Feld-Kita, Hof-Kita – so lautet der entsprechende Dreisprung.

Eine Seltenheit, nicht nur in der Wetterau

„Dafür findet man auch Fachkräfte“, sagt Rahn. Und das trotz des Mangels an Erzieherinnen sogar ohne Schwierigkeiten, wie er hinzufügt. Zumal eine Hof-Kita bisher eine Seltenheit in der Wetterau und auch sonst ist. Die erste Einrichtung dieser Art entstand vor knapp einem Jahrzehnt in Glauburg, mittlerweile sind welche in Nidderau und Hüttenberg sowie Buseck hinzugekommen. Diese Kindergärten wollen auch und gerade den Kindern die Landwirtschaft näherbringen.

Schließlich sind längst auch Dorfkinder in der Regel des bäuerlichen Alltags unkundig. In den meisten Ortschaften haben die letzten dort wirtschaftenden Milchbauern schon vor Jahren aufgegeben. Und Schweinehalter? Bürgermeister Rahn fällt noch einer in Karben ein. Und der gehe bald auf die 80 zu. Andererseits lebt die Hühner- und Ziegenhaltung seit der Corona-Pandemie in der Region sichtbar wieder auf. Wer zwischen Streuobstwiesen spazieren geht oder radelt, kann das sehen. Die Kleinen mit dem bäuerlichen Leben vertraut zu machen liegt Rahn nach eigenen Worten auch selbst am Herzen – er kommt von einem Bauernhof.

Dies mag den Erfolg der Hof-Kita schon erklären, doch Karben lockt Erzieherinnen und Erzieher zudem mit handfesten geldwerten Vorteilen: Seit Januar bekommt das Fachpersonal 220 Euro mehr im Monat. Und zwar unabhängig vom Dienstalter. Auch Leitungskräften zahlt die Kommune den Bonus. Dafür verzichtet die Stadt darauf, Erzieherinnen in die nächste Gehaltsgruppe hochzustufen. Berufsanfänger und junge Fachkräfte verdienen dessen ungeachtet in der Folge mehr als anderswo. Und das macht die Stadt ganz bewusst, wie Rahn hervorhebt: „Wir müssen die jungen Kräfte stärken.“

„Wir führen jetzt laufend Bewerbungsgespräche“

Der Lockstoff Gehaltsaufschlag wird aber nicht überall gerne gesehen. Im benachbarten Bad Vilbel sorgt das „Karben Plus“ genannte Modell für politische Diskussionen. Karben gehe es aber nicht darum, Personal abzuwerben. Vielmehr wolle die Stadt den Beschäftigten ihre Wertschätzung zeigen. Dass der Lockstoff wirkt, verhehlt der Rathauschef nicht: „Wir führen jetzt laufend Bewerbungsgespräche.“

Nun zahlt Karben nicht als einzige Kommune in der Wetterau einen Gehaltsaufschlag. Butzbach gewährt seit Oktober und zunächst befristet bis Mitte nächsten Jahres eine sogenannte Arbeitsmarktzulage in Höhe von fünf Prozent des jeweiligen Erzieher-Gehalts. Wirkt es? „Wir kämpfen“, sagt Bürgermeister Michael Merle (SPD). Die Kommunalpolitik in Bad Vilbel hat sich für die Höhergruppierung entschieden. Sie gelte rückwirkend zum 1. September vergangenen Jahres und sei im Doppelhaushalt berücksichtigt, so ein Sprecher. Dies wirke sich besonders bei Fachpersonal aus, das schon lange bei der Stadt und in höheren Gehaltsgruppen sei. Doch auch Nachwuchskräfte profitierten. Die Höhergruppierung wirke sich zudem auf die Rente aus. Sogenannte Praxisanleiter, die sich um Lehrlinge und Praktikanten kümmerten, erhielten 150 Euro mehr – der Tarif sehe 70 Euro vor.

Karbens Rathauschef sieht dagegen eine „Unwucht“ im Fall einer Höhergruppierung. Bei Dienstälteren mache das Hunderte Euro aus, bei Jüngeren aber teils nur 63 Euro. Ihm genüge das sogenannte Senioritätsprinzip nicht als Grundlage, um Leistung zu würdigen. „Aber jede Stadt kann und muss sich selbst überlegen, wie für sie das beste Konzept ist“, gibt Rahn zu bedenken.