Volltreffer in der Kuppelshow

Bauer findet Frau : Volltreffer in der Kuppelshow

Was bringt Menschen dazu, sich der Regie eines Fernsehsenders zu unterwerfen und ihr Leben vor der Kamera auszubreiten? Bei Nils Klöss aus dem beschaulichen Örtchen Eulsbach bei Lindenfels im Odenwald war es vor allem Enttäuschung. Enttäuschung darüber, dass junge Frauen dem 33 Jahre alten Nebenerwerbslandwirt schnell wieder den Rücken kehrten, wenn sie von seiner Behinderung erfuhren. Nils Klöss ist von Geburt an extrem schwerhörig. Er trägt zwar zwei Hörgeräte, bei der Kommunikation mit anderen Menschen muss er diesen aber ins Gesicht schauen und von den Lippen ablesen.

In der kleinen Gemeinde Eulsbach hat Nils keine Partnerin gefunden. In Lindenfels auch nicht, zumal böse Zungen ohnehin davor warnen, sich in der nach der Nibelungensage betitelten Drachenstadt eine Frau zu suchen. Klöss probierte es deshalb über mehrere Datingportale, über die er immer wieder mal Frauen kennenlernte. „Keine Beziehung hat länger als vier Wochen gedauert“, bilanziert er. Vergangenes Jahr kam seine Cousine auf eine außergewöhnliche Idee. Er solle sich doch einmal bei der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ bewerben. Vielleicht finde er dort sein großes Glück. Und um es vorweg zu sagen: Er hat es tatsächlich gefunden und schwebt jetzt im siebten Himmel.