Opfer einer Hochstaplerin : Verhängnisvolles Vertrauen

„Ich habe ihr zu einhundert Prozent vertraut“, ruft der Zeuge Burkhardt F. dem Richter der 30. Strafkammer am Frankfurter Landgericht zu. Er meint Maria T. Sie sitzt links von ihm auf der Anklagebank und grinst. F. würdigt sie keines Blickes. Fünf Jahre lang hatten die beiden eine enge Geschäftsbeziehung, von 2013 bis 2018. Er, heute 75 Jahre alt, erfolgreicher Immobilienmakler aus dem Frankfurter Umland. Und sie, 64 Jahre alt, superreiches Ex-Vorstandsmitglied bei Thyssen-Krupp, bestens vernetzt in der Geschäftswelt. Die Beschreibung dieser Frau entspricht allerdings mit keinem Wort der Wahrheit. Weder ist sie reich, noch war sie im Vorstand des Industriekonzerns, noch pflegt sie Kontakt mit erfolgreichen Geschäftsleuten. Sie ist eine Betrügerin. Burkhardt F. heißt eigentlich anders. Dass sein wirklicher Name veröffentlicht wird, will er aber auf jeden Fall verhindern. Zu groß sind die Scham und die Angst um den eigenen Ruf.

Vor sieben Jahren sind sich T. und F. zum ersten Mal begegnet. Eine „Baronin von Thyssen“ stellte am Telefon eine Anfrage, wie sie den Immobilienmakler häufig erreicht. Die Anruferin wollte investieren, am liebsten in eine Villa. Ihr Budget umfasse gut 20 Millionen Euro. Bei einer Maklerpauschale von 5,95 Prozent in Hessen erscheint das Interesse von Burkhardt F. an diesem Auftrag durchaus nachvollziehbar. Rasch wählte der erfahrene Makler einige Immobilien im Frankfurter Umland aus. Ein paar der Gebäude besichtigte er mit seiner Kundin. Dass er nie eine Villa vermitteln würde, konnte F. damals nicht ahnen. Erst die auf Anordnung des Richters Anfang dieses Jahres aufgenommenen Recherchen ergaben: Auf den Konten von Maria T. ist kaum Geld, schon gar nicht liegen da Millionen für eine Villa bereit.