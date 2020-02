Beliebte Ballettschulen : Zwischen Schule und Spitzenschuhen

Bald geht es wieder los. Auch in Frankfurt trainieren dieser Tage Jugendliche sieben Tage die Woche, ohne Feiertage und in mindestens der Hälfte ihrer Schulferien. Für nationale Wettbewerbe wie „Applaus“, Deutscher Ballettwettbewerb, Tanzolymp. Die Vorentscheide, Finales und Preisträger-Galas schießen wie Pilze aus dem Boden. Tausende nehmen an Ballett-Wettbewerben teil. Auch in der Region: Spera in Bad Homburg findet im Mai zum sechsten Mal statt. Dann werden nicht nur auswärtige Ballettschulen anreisen, auch die hiesigen messen sich und beäugen sich oft argwöhnisch, während ihre vielen Schülerinnen und wenigen männlichen Schüler ihr Können unter Beweis stellen – und das der Pädagogen.

Mit viel Hingabe und Glück gibt es eine Urkunde und einen kleinen Pokal, noch besser einen Workshop oder ein Stipendium zu ergattern für eine Variation aus „Giselle“, „Dornröschen“ oder „La Fille Mal Gardée“. Ballette, die man im Rhein-Main-Gebiet allenfalls als Tourneegastspiel sehen kann. Oder in einer der Schulvorstellungen, die immer stattfinden. Die Nachfrage nach Ballettunterricht, vom „Preballett“ für die Jüngsten bis zu Unterricht für erwachsene Laien, ist seit Jahren groß. Zahlreiche neue Ballettschulen sind in und um Frankfurt herum gegründet worden, mit Hunderten von Schülern, von denen viele weit mehr als nur einmal in der Woche trainieren.