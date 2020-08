Steigende Corona-Zahlen : Bald mehr Hessen in Quarantäne

In der hessischen Landesregierung herrscht Uneinigkeit im Umgang mit der Pandemie. Nach Informationen dieser Zeitung sprach sich Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag in der Sitzung der Unionsfraktion vehement gegen den Vorschlag der Gesundheitsminister in Bund und Ländern aus, die erst kürzlich eingeführte sofortige Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten wieder abzuschaffen.

Danach sollen diejenigen, die aus Risikogebieten einreisen, sich zunächst in Quarantäne begeben. Diese sollen sie im Unterschied zur jetzigen Regelung erst dann verlassen dürfen, wenn in einem frühestens fünf Tage nach der Einreise gemachten Test ein negatives Ergebnis vorgewiesen wird. Bislang müssen Reisende, die in Risikogebieten waren, sich unmittelbar nach der Einreise testen lassen, wenn sie keinen maximal 48Stunden alten negativen Test vorlegen können.

FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Bleiben Sie umfassend informiert, für nur 2,95 € pro Woche. Jetzt 30 Tage kostenfrei testen

Bouffier hält es für unsinnig, zunächst für viel Geld Testmöglichkeiten zu schaffen, die Menschen, die sie nutzen könnten, aber erst einmal nach Hause zu schicken, damit sie sich eine Woche später testen ließen. Der hessische Gesundheitsminister Kai Klose (Die Grünen) vertritt die gegenteilige Auffassung. Er ließ dieser Zeitung am Dienstag schriftlich mitteilen, dass er „die vom Bundesgesundheitsminister gestern vorgeschlagenen Änderungen bezüglich der Tests von Reiserückkehrern grundsätzlich befürwortet“ habe. Damit wird in der Corona-Strategie der Landesregierung erstmals ein signifikanter Widerspruch erkennbar. Organisation, Führung und Kommunikation des Gesundheitsministeriums werden in Regierungskreisen seit einiger Zeit mit Sorge betrachtet.

Ministerpräsidenten teilweise weit auseinander

Verbindliche Entscheidungen kann allerdings nur die Konferenz mit der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten der Länder fällen. Von der für Donnerstag anberaumten Telefonschalte erwartet Bouffier nach eigenem Bekunden keine gravierenden Beschlüsse. Die Positionen der Ministerpräsidenten lägen teilweise weit auseinander, weil die Pandemie sich in den einzelnen Ländern ganz unterschiedlich entwickle.

Schon seit vergangener Woche führt Hessen im Bundesvergleich die Statistik der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner an. Dabei sind die absoluten Zahlen mit 152 Neuinfektionen von Montag zu Dienstag und 1073 Neuinfektionen binnen einer Woche nicht so hoch wie in Nordrhein-Westfalen mit 2018 Neuinfektionen binnen Wochenfrist, Bayern (1835) und Baden-Württemberg (1450). Der höchste Zuwachs an Neuinfektionen von Montag auf Dienstag wird mit 353 aus Bayern gemeldet.

Doch konzentriert sich das Infektionsgeschehen in Hessen zur Zeit stark auf die Rhein-Main-Region. So meldet Hanau mehr als 63 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen Wochenfrist, in Offenbach waren es laut Bulletin des Sozialministeriums 54,5, in Wiesbaden 40,9 und in Frankfurt 31,4. Auch der Kreis Groß-Gerau liegt mit 30,1 über dem ersten Schwellenwert, wobei das Infektionsgeschehen dort vor allem im nördlichen Teil mit Rüsselsheim hoch ist.

Auch Feiern spielen eine Rolle

Doch während sich in Offenbach die Neuinfektionen überwiegend auf Reiserückkehrer beschränken – von den 74 Neuinfektionen waren laut Stadt 56 Reiserückkehrer, 14 deren Kontaktpersonen und in vier Fällen ließ sich die Ansteckung nicht nachverfolgen – , spielen in den anderen Gebieten auch Feiern eine wesentliche Rolle. Ursache für den jüngsten Anstieg in Wiesbaden ist nach Angaben des dortigen Gesundheitsamts eine marokkanische Hochzeitsfeier, die vor einer Woche nicht in der Stadt selbst, sondern in Mainz gefeiert worden war.