Bärbel Schäfers neues Buch : Was die Einsamkeit mit den Menschen macht

Laut Umfragen fühlen sich acht Millionen Menschen hierzulande oft oder immer einsam. Bärbel Schäfer ist einem davon begegnet, der schon unrettbar tief in der Einsamkeit versunken schien. Daraus ist ein überraschend persönliches Buch entstanden, das sich ebenso als praktische Anleitung im Umgang mit der Einsamkeit wie als Nahaufnahme eines Gefühls liest, das oft auch und gerade immer dort zu finden ist, wo man es am wenigsten vermutet.

Frau Schäfer, In Ihrem Buch beschreiben Sie, wie Sie zufällig in Kontakt kommen mit Ava, einer zutiefst einsamen Frau. Sie bieten ihr Gesellschaft an, die sie ziemlich ruppig ablehnt. Die meisten hätten jetzt gesagt: „Wer nicht will, der hat schon!“ Sie aber blieben trotzdem dran. Warum?