Waldbegehung in Bad Soden : Mit diesen Wald-Mythen räumt ein Förster auf

Ein Förster bietet nun schon zum zweiten Mal eine Waldbegehung in einem städtischen Wald mitten in Deutschland an. Das Interesse ist groß – Fragen gibt es viele.

Die Abteilung 4A1 ist etwa 11,7 Hektar groß. Vor allem Eichen stehen hier, aber vereinzelt auch Ahorn, Vogelkirsche, Esskastanie. Der Vorrat beträgt 4700 Festmeter Holz. Auf dem Papier ist auch verzeichnet, welche Nährstoffe im Boden lagern, sowie der „Skelettanteil“. Letzteres besagt, wie viele Steine im Boden sind. Alle zehn Jahre wird eine Waldinventur vorgenommen, die sogenannte „Forsteinrichtung“ – auch für den Eichwald in Bad Soden, das ist der geläufigere Name für die Abteilung 4A1. Denn selbst ein Förster hat eine Menge Papierkram zu erledigen und zu dokumentieren, und er richtet sich dabei nach den Ergebnissen der Inventur, die im „Forsteinrichtungswerk“ gesammelt sind.

Schon zum zweiten Mal hat Förster Hendrik Bickel in einer Waldbegehung Einblick in seine Arbeit gegeben. Er will dabei „mit Mythen aufräumen und Fakten vermitteln“, wie er sagt. Etwa 30 interessierte Bad Sodener sind zuletzt gekommen, um zuzuhören und Fragen zu stellen. Und es gab viele Fragen: Warum muss der Baum da eigentlich weg, der ist doch so schön? Stören die Brombeeren nicht, die hier alles zuwuchern? Was bedeuten die Zeichen an den Bäumen? Geduldig erklärt Bickel, dass Bäume, die an Verkehrswegen stehen, besonders gesichert und gegebenenfalls gefällt werden müssen. Wenn dort ein Ast abfällt und einen Passanten trifft, haftet der Waldbetreiber. Erst kürzlich wurde in Frankfurt eine Spaziergängerin im Stadtwald von einem Ast erschlagen, die Staatsanwaltschaft prüft noch. Auf ausgewiesenen Forstwegen hingegen betritt der Spaziergänger den Wald üblicherweise auf eigene Gefahr. Dort darf dann auch vieles stehenbleiben, was morsch und alt ist.

Z für Zukunftsbaum

Das sind beispielsweise Bäume, die mit einem weißen „H“ gekennzeichnet sind, sogenannte Habitatbäume. Sie haben einen besonders hohen ökologischen Wert und dürfen stehenbleiben, manchmal wohnt dort ein Specht oder eine Fledermaus. Habitatbäume dürfen in Ruhe altern und sterben. Ihre Anzahl ist sogar vorgeschrieben: Laut der Naturschutz-Leitlinie von Hessen Forst sollen es mindestens acht Stück pro Hektar sein, im FFH-Gebiet sogar 15.

Weniger Glück haben Bäume, die mit weißen Punkten markiert sind, sie werden Z-Bäume genannt. Die sind schön gerade gewachsen, haben wenig Nebenäste und gelten daher als Z- wie Zukunftsbäume. Sind sie groß und kräftig, bekommen sie womöglich bald einen orangefarbenen Querstrich: Der bedeutet Fällung.

An besonders steilen Hängen des Bad Sodener Waldgebietes gibt es auch stillgelegte Flächen, die sich selbst überlassen werden. Ansonsten wird der Wald bewirtschaftet, aber nachhaltig und PEFC-zertifiziert. Es gibt keine großen Fichtenplantagen – von den ehemals 16 Prozent Fichtenanteil ist mittlerweile nichts mehr übrig – und keinen großen Kahlschlag. Vom Zuwachs werden etwa 65 Prozent genutzt, der Rest darf Erholungs- und Naturwald sein.

Die Douglasie hat sich bewährt

Auch wenn Eichen recht trockenheitsresistent sind, ganz spurlos geht die Klimaerwärmung nicht am Eichwald vorbei. Vor allem an den Waldrändern brenne die Sonne, erläutert Förster Bickel. Dort komme es zu Trockenheitsschäden. Ein Blick nach oben zeigt zahlreiche trockene Äste in den Kronen. Dann muss gefällt werden, wodurch sich der Waldrand immer weiter nach innen verschiebt.

Hessen Forst hat für seine Flächen inzwischen „Standort-Wasserbilanzen“ errechnet. Darin wird auf Karten eingezeichnet, wie sich der Niederschlag bis zum Jahr 2050 verändern wird und wie sich das auf verschiedene Baumarten auswirkt. In den Senken bleibt es meist feucht, dort können sogar Fichten noch eine Weile überleben. Auf Kuppen oder am Hang hingegen hält sich das Wasser nicht, es läuft ins Tal. Da wird es für die Buche eng. Die Traubeneiche hingegen, die mittlerweile oft für die Wiederaufforstung genutzt wird, kommt gut klar. Ihr ist es in den Senken sogar oft zu feucht.

Unter den Nadelbäumen hat sich die Douglasie bewährt. Die Baumart stammt zwar eigentlich aus Nordamerika, wird in Deutschland aber schon lange angebaut, und ihre ökologischen Auswirkungen sind gut erforscht. Sie ist nicht invasiv und wird von Tieren gut angenommen, bestätigt Förster Bickel. Sie soll allerdings nicht großflächig gepflanzt werden, sondern als Mischbaumart zusammen mit Laubbäumen.

Die nächste Bad Sodener Waldbegehung soll im April stattfinden, und von da an regelmäßig zweimal pro Jahr.