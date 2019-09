Großeinsatz in Bad Soden : Feuerwehr rettet Mann von Dach und findet Waffen

Weil er sich ausgesperrt hatte, wollte ein 46 Jahre alter Mann über das Dach in seine Wohnung gelangen. Damit löste er einen Großeinsatz der Polizei in Bad Soden aus. Die Beamten fanden außerdem mehrere Waffen und Munition in der Wohnung.

In Bad Soden hat ein 46 Jahre alter Mann einen Großeinsatz ausgelöst, nachdem er versucht hatte, über das Dach in seiner Wohnung zu gelangen, aus der er sich ausgeschlossen hatte (Symbolbild). Bild: dpa

Am Samstagabend hat die Polizei in Bad Soden (Main-Taunus-Kreis) durch einen Zufall mehrere Waffen, Granaten und Munitionskisten in der Wohnung eines Mannes sichergestellt. Wie die Polizei mitteilte, hatte den Einsatz in der der Königsteiner Straße ein 46 Jahre alter Mann ausgelöst, der auf dem Dach eines Wohnhauses stand, weil er sich ausgesperrt hatte. Die Feuerwehr holte den Mann am Samstagnachmittag vom Dach. Dabei wurden in seiner Wohnung die Waffen entdeckt.

Daraufhin wurden zwei Gebäude und eine Gaststätte vorsorglich geräumt. Spezialkräfte rückten an und überprüften die aufgefundenen Stoffe und Gegenstände. Hierbei stellten die Beamten einen verbotenen Gegenstand sicher. Bei den anderen Gegenständen handelte es sich nach Informationen der Polizei lediglich um Sammlerstücke. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet wurden, konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.