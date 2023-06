Am Mittwoch wird Dan Bloxham schon in Wimbledon gebraucht, aber bevor er am Dienstagnachmittag in sein Flugzeug steigt, schlägt er im Bad Homburger Kurpark noch ein paar Bälle mit Renate Mauser. Der Brite in weißen Sportklamotten und Tennisschuhen mit rötlich verfärbten Sohlen stellt sich vor als der „Head Coach of the All England Lawn Tennis Club“. Bevor Bloxham das berühmte Rasentennisturnier in England mitorganisiert, das nächste Woche beginnt, spielt er noch ein wenig Tennis auf einem Platz im Miniaturformat. Der Mini-Court ist am Rande des kleinen, aber feinen Wettbewerbs im Taunus aufgebaut. Bloxham bietet sich als Partner an für alle Besucher der Bad Homburg Open, die einmal mit einem echten englischen Cheftrainer spielen wollen.

Florentine Fritzen Korrespondentin im Hochtaunuskreis

Renate Mauser will das sehr gerne. Dabei hat sie in diesem Jahr noch gar nicht gespielt. „Ich liebe Tennis, aber das Knie macht nicht mehr mit.“ Die bald 80 Jahre alte Frau aus Kelkheim ist am Dienstagvormittag mit ihrem Mann zu dem Damentennisturnier in Bad Homburg gekommen. Aber der ist erst einmal weitergezogen, als seine Frau sich einen Schläger geschnappt und sich Bloxham gegenüber auf den Platz am Anfang der Flaniermeile im Kurpark gestellt hat. Der Ballwechsel sieht super aus. Bloxham hält vier, fünf gelbe Bälle in der Linken bereit, aber er muss nur ab und zu einen ins Spiel bringen. Denn Renate Mauser ist sichtlich eine erfahrene Spielerin. Trotz Knieschadens. Und sogar in der grünen Flatterbluse, die sie am Morgen vermutlich angezogen hat, weil sie noch nichts von ihrem Spontanspiel ahnte. Früher hat sie mit dem Kelkheimer Tennisverein KTEV regelmäßig Hessische Meisterschaften gespielt.