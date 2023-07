Was er gefühlt habe, als ihm in der Nacht klar geworden sei, im Kofferraum liege das tote Mädchen? Das fragt eine Kriminalbeamtin in der auf Video aufgezeichneten Vernehmung. Er habe an nichts gedacht, sagt Jan P. Er ist beschuldigt, die 14 Jahre alte Ayleen A. nach dem Versuch, sie zu vergewaltigen, in der Nacht zum 22. Juli 2022 erwürgt und in einem See versenkt zu haben. Der Einunddreißigjährige soll die Schülerin unter Drohungen in deren badischem Wohnort Gottenheim abgeholt und sie nach Mitternacht, Hunderte Kilometer entfernt, in einem Waldstück getötet haben. P. stand damals seit Monaten über eine Unmenge von Chatnachrichten, die zum Großteil sexuell grundiert waren, in engem Kontakt mit dem Mädchen.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den Angeklagten deswegen nicht nur des Mordes, sondern auch der Entziehung Minderjähriger, Nötigung, Verschaffung kinderpornographischer Inhalte und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. P., der als Jugendlicher versuchte, ein Kind zu vergewaltigen, deswegen viele Jahre in Therapie war und unter Führungsaufsicht stand, wurde am Morgen des 29. Juli festgenommen. Er kam von seiner Arbeit als Sicherheitsmann in einem Hotel in Frankfurt. P. hatte zu Beginn des Prozesses von seinen Verteidigern eine Erklärung verlesen lassen. Darin bestritt er das Sexualdelikt. Stattdessen ist von einem Streit zwischen ihm und der Schülerin die Rede, der eskaliert sei. Die Staatsanwaltschaft hält das für eine Schutzbe­hauptung, um einer ansonsten drohenden lebenslangen Freiheitsstrafe und an­schließender Sicherungsverwahrung zu entgehen.