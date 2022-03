AWO-Skandal : Minijobs und Mastercards für Mitläufer

Aktualisiert am

Die Ermittlungsakten der Frankfurter Staatsanwaltschaft sind brisant. Sie zeigen, dass in der AWO-Affäre viele Mitarbeiter vom umstrittenen Geschäftsgebaren der alten Führungsriege profitierten.

Es ist mehr als zwei Jahre her, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt Ermittlungen gegen die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Frankfurt wegen des Verdachts des Betrugs und der Untreue eingeleitet hat. Grund waren seinerzeit Medienberichte über Unstimmigkeiten beim Betrieb von Flüchtlingsunterkünften, welche die AWO für die Stadt betrieb. Es folgten Berichte über ungewöhnlich hohe Gehälter für Führungskräfte, teure Dienstwagen und Vergünstigungen für ausgewählte Mitarbeiter.

Martin Ochmann Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Seitdem hält sich die Staatsanwaltschaft zum Sachstand bedeckt. Ein Umstand, der nicht nur in interessierten Kreisen Unmut auslöste. Nach Informationen der F.A.Z. kommt jetzt Bewegung in die Sache: Demnach soll voraussichtlich noch im Frühjahr eine erste Anklage erhoben werden, deren Gegenstand die Betrugsvorwürfe im Zusammenhang mit dem Betrieb der Flüchtlingsunterkünfte sind. Angesichts der Vielzahl der Ungereimtheiten, auf die die Ermittler stießen, wurden die Verfahren abgetrennt. In einem geht es um die Flüchtlingsunterkünfte, im anderen um die Untreue-Vorwürfe im Wesentlichen zu Lasten der Kreisverbände Frankfurt und Wiesbaden sowie der Johanna-Kirchner-Stiftung der Arbeiterwohlfahrt.