AWO-Skandal : Minijobs trotz Top-Gehalt

In der an skurrilen Anekdoten und unglaublichen Vorgängen sicher nicht armen AWO-Affäre kommt einem Audi RS 4 Avant zweifelsohne eine besondere Rolle zu. Die ehemalige stellvertretende Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt fuhr dieses Auto und hielt den mit 450 PS hochmotorisierten Sportwagen offensichtlich für einen angemessenen Dienstwagen. Eine Einschätzung, die über den Wohlfahrtsverband hinaus bundesweit für Gelächter und ungläubiges Kopfschütteln sorgte.

Martin Ochmann Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Die ehemalige Fahrerin dieses Autos sitzt am Montag im Zimmer 28 E des Frankfurter Amtsgerichts und blickt leicht gequält in die Runde, während die Richterin sie nach den nicht immer leicht zu durchblickenden Arbeits- und Anstellungsverhältnissen in der AWO befragt. Die gelernte Veranstaltungskauffrau wurde vom ehemaligen Geschäftsführer der Frankfurter AWO, Jürgen Richter, zu seiner Nachfolgerin aufgebaut. Die mittlerweile 40 Jahre alte Frau war seit Januar 2015 Richters persönliche Assistentin und seit Januar 2018 stellvertretende Geschäftsführerin mit einem Jahresbruttogehalt von 123.500 Euro, so die Staatsanwaltschaft.

Doch das reichte offensichtlich nicht. So soll die Frau laut Staatsanwaltschaft zwei Minijobs bei der AWO gehabt haben, ohne dafür jedoch Gegenleistungen erbracht zu haben. Demnach hatte sie einen 450-Euro-Job bei der Johanna-Kirchner-Stiftung der AWO und soll außerdem im Wiesbadener Robert-Krekel-Haus als Sozialdiensthelferin beschäftigt gewesen sein. Den dadurch insgesamt entstandenen Schaden beziffert die Staatsanwaltschaft auf 23.500 Euro.

Verdacht der Scheinbeschäftigung

Derartige Minijobs waren in den Kreisverbänden Frankfurt und Wiesbaden der AWO und bei der Johanna-Kirchner-Stiftung weit verbreitet. Nach Informationen der F.A.Z. kommt die Staatsanwaltschaft in ihren Ermittlungen aber zu dem Ergebnis, dass es sich in Bezug auf den AWO-Kreisverband Frankfurt nur in sechs Fällen um reguläre geringfügige Beschäftigungsverhältnisse handelt, wohingegen in fast 40 weiteren Fällen der Verdacht einer Scheinbeschäftigung besteht. Weitere knapp 20 Verdachtsfälle von Scheinbeschäftigung gibt es demnach bei der Johanna-Kirchner-Stiftung. Auch mit Blick auf den AWO-Kreisverband Wiesbaden und den Förderverein Robert-Krekel-Haus besteht in rund 80 Fällen der Verdacht derartiger Scheinbeschäftigungen.

Auf dieser Liste von Minijobs für den Förderverein Robert-Krekel-Haus steht unter anderen der ebenfalls in der AWO-Affäre angeklagte Wiesbadener Sozialdezernent Christoph Manjura (SPD) sowie die Frankfurter SPD-Fraktionsvorsitzende Ursula Busch, die in der Vergangenheit gegenüber der F.A.Z. jedoch bekräftigte, für dieses Geld auch gearbeitet zu haben.

Zumindest das behauptet die ehemalige stellvertretende Geschäftsführerin vor dem Landgericht nicht. „Meine Mandantin hat mit dem Krekel-Haus nie etwas zu tun gehabt“, sagt ihr Verteidiger. Die Einrichtung habe Hannelore Richter, Ehefrau des Frankfurter Geschäftsführers, Geschäftsführerin des Wiesbadener AWO-Kreisverbands sowie Sonderbeauftragte in Frankfurt, handschriftlich eingefügt – der Grund dafür bleibt im Ungewissen. Darüber, über welche Kostenstelle sie gelaufen sei, habe sich seine Mandantin niemals Gedanken gemacht.

Mehr zum Thema 1/

Insgesamt scheint sich die Frau, die nach Jürgen Richter den Frankfurter Kreisverband leiten sollte, eher wenig Gedanken um die Vorgänge bei der AWO gemacht zu haben. Als 2017 die Minijobs vom AWO-Kreisverband Wiesbaden nach Frankfurt verlegt wurden, interessierte das die angehende Geschäftsführerin auch nicht, als sie ihren zweiten Minijobvertrag unterschreiben sollte. „Haben Sie mal gefragt, warum?“, will die Richterin wissen. Nein, sie habe keinen Anlass gehabt, an der „Sinnhaftigkeit“ zu zweifeln, sagt die Angeklagte. Und ihr Verteidiger betont, seine Mandantin habe die Minijobs „auf Anordnung der Vorgesetzten“ ausgeübt und dabei „umfangreiche Tätigkeiten entfaltet“, sowohl für die AWO Wiesbaden als auch für die Johanna-Kirchner-Stiftung, „exemplarisch“ ließe sich das auch belegen. Belege, die die Staatsanwaltschaft jetzt unter die Lupe nehmen will. Der Prozess wurde unterbrochen.