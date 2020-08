Frankfurter Awo-Affäre : „Welchen Einfluss nahm Feldmann?“

Der Frankfurter CDU-Fraktionsvorsitzende Nils Kößler wirft Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) vor, in der Awo-Affäre seine Kompetenzen überschritten zu haben. Aus einem neuen Zeitungsbericht gehe hervor, dass es „neue und erhebliche Verdachtsmomente“ gegen das Stadtoberhaupt gebe. Die Frage laute: „Wie weit ging Feldmanns Einmischung in städtische Verträge?“

Zuvor hatte die F.A.Z. exklusiv über neue Erkenntnisse in der Awo-Affäre berichtet. Demnach forderte Feldmann 2018, kurz nach der Entscheidung des Sozialdezernats, sich wegen Unregelmäßigkeiten im Betrieb von Flüchtlingsunterkünften von der Awo zu trennen, in der Pause einer Theaterpremiere Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU) auf, eine Einigung mit der Awo zu erzielen; es sei also „um eine günstige Entscheidung für die ihm persönlich verbundene Organisation“ gegangen, sagte Kößler und fügte an: „Eine solche Einmischung des Oberbürgermeisters in fachliche Zuständigkeiten der Dezernenten macht uns sprachlos.“

Feldmanns Vorgehen werfe weitere Fragen auf. „Es ist dringend zu klären, wie oft der Oberbürgermeister oder sein Büro noch im Zusammenhang mit Awo-Aufträgen der Stadt tatsächlich an Magistratskollegen oder andere Stellen der Stadtverwaltung herangetreten sind“, äußerte der CDU-Fraktionsvorsitzende. Feldmann müsse sich zu den offenen Fragen „umgehend selbst, wahrheitsgemäß und vor allem mit konkreten Einzelheiten äußern“. Der Verdacht, die Awo habe von ihrem besonderen Verhältnis zum Oberbürgermeister profitiert, habe sich durch die neuen Informationen jedenfalls nochmals erhärtet und wiege schwer.