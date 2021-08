AWO-Affäre : Bruderzwist um versickerte Millionen

Aktualisiert am

Am Freitagmittag trat ein offensichtlich sehr angefasster Frankfurter Oberbürgermeister vor die eilig herbeigerufene Presse: Er hätte es sich einfach machen und sagen können, dies gehe ihn nun nichts mehr an, nachdem er die Trennung von seiner Frau öffentlich gemacht habe, hob Peter Feldmann (SPD) an. Aber ein Bericht, wonach seine Frau auf der faulen Haut gelegen und dafür viel Geld erhalten habe, sei unverschämt und mache ihn wütend. Sie habe sich stets alles hart erarbeitet, und es sei demütigend und ehrverletzend zu unterstellen, sie habe ihren Job nur bekommen, weil sie damals mit dem Oberbürgermeister liiert gewesen sei.

Anlass zu dem ungewöhnlichen Auftritt im Römer war ein Artikel im Onlineangebot des Hessischen Rundfunks. Darin ist die Rede davon, dass Zübeyde Feldmann schon als Praktikantin bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Wiesbaden ein ungewöhnlich hohes Salär bekommen habe, sie sei dort aber nicht gesehen worden. Die CDU sieht den Oberbürgermeister aufs Neue in Erklärungsnot.