Wiesbadener AWO-Affäre : Noch ein Fall von mutmaßlicher Scheinbeschäftigung

Während Wiesbaden noch mit Spannung darauf wartet, ob das Landgericht die Anklage der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft gegen den früheren Stadtverordneten und heutigen Sozialdezernenten Christoph Manjura (SPD) zulässt, mit der dessen Scheinbeschäftigung für die AWO-Geschäftsführung geahndet werden soll, beginnt am Amtsgericht Wiesbaden ein vergleichbarer Prozess gegen einen ehemaligen Wiesbadener CDU-Stadtverordneten und dessen Tochter. Auch in diesem Fall geht es um einen Nebenschauplatz der Affären und Skandale um die Arbeiterwohlfahrt Frankfurt und Wiesbaden. Laut der zwischenzeitlich zugelassenen Anklage wirft die Staatsanwaltschaft Vater und Tochter Anstiftung und Beihilfe zur Untreue zu.

Der Angeklagte, der sein Stadtverordnetenmandat wegen der Vorwürfe niedergelegt hat, soll seiner Tochter Ende 2016 in einer Phase der beruflichen Neuorientierung den Plan unterbreitet haben, seine Kontakte zur Geschäftsführerin des AWO-Kreisverbandes Wiesbaden, Hannelore Richter, zu nutzen um ihr eine Scheinanstellung bei der AWO zu verschaffen. Der Tochter sollte auf diesem Weg ein Studium an der Hochschule Rhein-Main ermöglicht werden, ohne sich um ihren Lebensunterhalt kümmern zu müssen.

Die Tochter soll daraufhin Anfang des Jahres 2017 an Richter ihre Bewerbung für eine Aufgabe in der Flüchtlingshilfe unter Bezug auf ein Telefonat zwischen ihrem Vater und Richter geschickt haben. Ihr Vater schickte die Bewerbung seiner Tochter ebenfalls direkt an Richter. Daraufhin kam es zur Einstellung als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Flüchtlingsbetreuung mit einem Monatsgehalt von 2460 Euro brutto bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 20 Stunden. Laut Anklage seien sich aber alle Beteiligten einig gewesen, dass die Angeklagte für das Geld nicht arbeiten muss. Das sei bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses so beibehalten worden. Während der Zeit des Scheinarbeitsverhältnisses soll die Angeklagte unrechtmäßig rund 53 000 Euro netto erhalten haben. Der Prozess beginnt am 3. November.