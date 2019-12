F.A.Z. exklusiv : Continental verschiebt Großinvestition in Frankfurt

Ein sechs Stockwerke hohes Innovationsgebäude plant Continental in Frankfurt seit gut zwei Jahren. Nun verschiebt der Autozulieferer den Neubau um diese Zeitspanne. Das liegt an der „Großwetterlage“.

Der Autozulieferer Continental hat gerade ein großes Parkhaus in seinem Werk in Frankfurt-Rödelheim in Betrieb genommen. Ein noch größeres und teureres Vorhaben lässt aber länger als gedacht auf sich warten. Continental verschiebt den seit gut zwei Jahren geplanten Neubau eines Gebäudes für seine Forschung und Entwicklung am Standort, wie die F.A.Z. erfuhr. Die Verschiebung ist auch ein Thema während der Betriebsversammlung an diesem Donnerstag.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Mehr als 100 Millionen Euro will der börsennotierte Konzern in die Zentrale seiner 9,6 Milliarden Euro Umsatz schweren Geschäftseinheit Chassis and Safety investieren, die Hochleistungsbremsen und andere Sicherheitstechnik für Fahrzeuge entwickelt und herstellt. In Rödelheim soll ein Campus entstehen, der auch über andere Frankfurter Standorte verteilte Mitarbeiter aufnehmen soll. Sparten-Vorstand Frank Jourdan und Personalchef Rainer Hetzer hatten die Großinvestition im Februar 2018 im Gespräch mit der F.A.Z. angekündigt.

Forscher und Entwickler näher zusammenbringen

„Das ist schon kein Kleingeld“, sagte Jourdan seinerzeit mit Blick auf die Investitionssumme. Das gilt in diesen Zeiten umso mehr, in denen Autozulieferer über rückläufige Geschäfte und Unsicherheiten im Markt klagen – und als Konsequenz reihenweise Personal abbauen wollen. Continental etwa will seinen Standort Babenhausen, an dem gut 3000 Mitarbeiter vor allem Tachometer herstellen, um gut 2000 Stellen verkleinern.

Continental verschiebt den Neubau angesichts dieser „Großwetterlage“, wie aus dem Unternehmen verlautete. An dem Campus hält Continental den Informationen zufolge aber fest. Erklärter Zweck des Innovationsgebäudes ist, Forscher und Entwickler näher zusammenzubringen.